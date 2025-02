KOMŠIJE U DUGOVIMA DO GUŠE! Blokirano čak 20.000 kompanija, a iznanediće vas cifra do koje su zaglibili

Lani angažovano 60 Indijaca

- Prošle godine su prvi put u našoj kompaniji angažovani Indijci, oko 60 njih, a očekujemo da će ove godine taj broj biti i veći. Popunjeni su i predati zahtjevi za vize i očekujemo njihov dolazak do aprila.

Državi potrebno 20.000 radnika

Predsedenik Udruženja ugostitelja Budve Aleksandar Laki Jovanović ističe da je Crnoj Gori u sektoru smeštaja i ugostiteljstva sezonski potrebno oko 19.000 do 20.000 sezonaca.

- Što se tiče Budve, procena je da je to oko 7.000 do 8.000 hiljada sezonaca. Tako da je to i dalje gorući problem, ne samo Crne Gore već i ostalih turističkih zemalja. Problem sa Crnom Gorom je taj što su plate, iako povećane, i dalje manje u odnosu na naše konkurente. Nažalost, naš obrazovni sistem ne prati potrebe tržišta rada i prinuđeni smo da uvozimo radnu snagu sa strane - istakao je Jovanović za “Vijesti”.