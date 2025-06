Tvrdi da od ovog posla može da se ostvari pristojna zarada i da savesni vlasnici svojih ljubimaca nisu škrti kada je komfor njihovih krznenih prijatelja u pitanju. Jana pse i mačke, zajedno sa svojim ljubimcen Hanom, čuva u Čačku u svom stanu. Sa njom spavaju, svakodnevno ih izvodi u šetnje, hrani, kupa i brine o njima kao da su njeni vlastiti. Radi kao kozmetičar i od te profesije izdržava sebe i dete. Sve što zaradi od čuvanja ljubimaca, do poslednjeg dinara potroši na životinje, i to one s ulice o kojima brine od svoje 16 godine.