GOSTI OSTANU U ŠOKU KAD VIDE ŠTA IH JE SAČEKALO U APARTMANU: Gazdarica sve oduševila svojim gestom - Ovo još niko nije uradio!

Cene apartmana u Hrvatskoj iz sezone u sezonu sve više rastu, a iznajmljivači često gledaju samo kako da izvuku što više novca od turista.

Zbog toga retki gosti pišu u superlativima o hrvatskim iznajmljivačima, ali jedna žena koja iznajmljuje apartman na obali objavila je na TikToku kako se ona posebno brine o svojim gostima, prenosi Slobodna Dalmacija.

Video je u kratkom roku skupio više od 110.000 lajkova i preko milion pregleda, a iznajmljivačica u njemu objašnjava kako svojim gostima pre dolaska pripremi hranu i piće.

foto: Shutterstock

- Zamisli, od svih apartmana gost odabere da dođe baš kod tebe i prvo što mora da uradi je da ode u prodavnicu. Meni je to totalno glupo i baš zato se potrudim ljudima da odem u radnju pre nego što stignu, pogotovo ako dolaze na duže vreme. Apartmani su skupi i najmanje što možemo učiniti je da im damo nešto što oni ne očekuju, kao na primer malo hrane i pića - priča ona i nastavlja:

- Meni nema ništa draže nego kad me pitaju plaća li se to dodatno. Ja kažem ‘ne‘, i još dodam da za vreme boravka na plaži kraj kuće mogu besplatno da koriste pedaline, kajake i supove koliko god žele, i onda ono njihovo oduševljenje na licima. Meni je već to dovoljno da znam da se sav trud isplati. Ne samo to, takav gost će ti uvek ostaviti pozitivnu recenziju na Bookingu, a i rado će uzeti sadržaj koji se plaća.

Njen potez izazvao je lavinu komentara korisnika TikToka i pohvale javnosti, pa se tako može videti hrpa pozitivnih poruka kao što su:

,,Bravo! To rade prave gazde!", ,,Predivan gest", ,,Poštovanje", ,,E, tako se to radi. To znači da vam je stalo da Vam gost bude zadovoljan".

BiznisKurir/Jutarnji list