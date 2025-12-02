Slušaj vest

Nedostatak sezonskih radnika često se spominje kao jedan od velikih problema, a prst je neretko uperen i u mlade ljude za koje se kaže da sve manje žele da rade. Ipak da još ima mladih koji se ne libe teškog rada na primorju tokom sezone pokazuje devetnaestogodišnji Miodrag Kovčić iz sela Tić polje.

Ovaj vredni Zlatiborac tri meseca proveo je radeći na jednoj plaži u okolini Budve i uspeo dobro da zaradi.

- Mojih nekoliko drugara radi na moru u Crnoj Gori i onda sam nakon završene srednje škole i ja rešio da probam. Baba koja živi na moru mi je pronašla posao i tokom sezone radio sam kao konobar na jednoj plaži i naplaćivao ležaljke. Moram da kažem da sam čuo dosta priča o tome kako uslovi kad se radi na moru znaju biti loši i da gazde ne ispoštuju dogovoreno, ali kod mene to nije bio slučaj. Sve što smo dogovorili bilo je ispoštovano, a uslovi i zarada jako korektni, kaže za RINU Miodrag.

Dok su se drugi kupali, sunčali i uživali na plaži Miodrag je radio devet sati dnevno. Kako kaže, bilo je i laganih ali i napornih dana, ali kad se sve sabere i oduzme sa sezonskog rada na primorju nosi samo dobre utiske i jako važno životno iskustvo.

Foto: RINA

- Najteže mi je palo odvajanje od kuće i društva, sam rad kao rad i nije padao toliko teško. Znao sam da sam došao tu da radim i to je to. Naravno, imao sam i ja slobodnog vremena za kupanje i uživanje, ali ipak je mnogo više vremena provedeno u radu. Uspeo sam da uštedim novac od te zarade i sebi sam kupio automobil, kaže ovaj mladić.

Svojim vršnjacima bi savetovao da ukoliko imaju želju i pre sve potrebu, da se oprobaju u sezonskom poslu na moru jer se osim zarade tu stiču i mnogo važne životne lekcije.

- Nakon završene sezone stigao sam kući, uspeo dam da zaradim i uštedim novac i zbog toga sam jako srećan. Sada na selu pravim planove za dalje, videću još da li ću i sledeće sezone raditi na moru ili ću možda raditi nešto drugo, izjavio je Miodrag.