Činjenica je da su sezonski poslovi prava prilika za brzu zaradu i nova iskustva. Sa jedne strane, tu su solidne plate, obezbeđen smeštaj i prilika da se uštedi, ali sa druge iscrpljujući ritam i veliki fizički napor. Dok neki hvale slobodu i dobru zaradu, drugi upozoravaju na izazove koje donosi ovaj način rada.

Kako zaista izgleda život sezonskog radnika tema je o kojoj su govorili gosti jutarnjeg programa Kurir televizije "Redakcija" Milan Stojanović, kuvar i Miloš Turinski ispred Infostuda.

Stojanović: Kuvari zarađuju po nekoliko hiljada evra

Stojanović je govorio o vremenu koje ovakav način rada iziskuje, kao i o pravim motivima koji mlade navode da se odluče za odlazak na sezonu.

Foto: Kurir Televizija

- Neko mora da se odrekne tri, četiri meseca. Najčešće su to mladi ljudi ili neko kome mnogo treba novac. Kuvari rade ovde za hiljadu do 1.500 evra, u Crnoj Gori će dobiti 2.000, a u Hrvatskoj čak i 3.000 evra, neki i više.

Naveo je da se region u velikoj meri bori sa nedostatkom radnika.

- U Hrvatskoj nemaju toliko kadrova i sezona im traje tek nekoliko meseci. Zarade su dobre, tako i mora da bude da bi privukli radnike.

Još jedna kontroverzna tema kada su u pitanju ugostitelji, jeste njihovo angažovanje na slavama. Domaćice se radije odlučuju da unajme ceo tim, od kuvara do konobara, a nekada goste pozovu čak i u restoran.

- Često je, ali ne u toliko velikom intenzitetu. Ljudi nemaju vremena, a mogu da plate. Pričao sam sa sveštenikom, može da se obeleži i u resotranu, bitno je da tu budu ikona, sveća, žito, vino i kolač. Mnogi angažuju i po nekoliko konobara za svadbu.

Foto: Kurir Televizija

Turinski: Sezonski poslovi nisu uvek ono što nam se predstavlja

Turinski je podsetio da se približavamo kraju sezone i govorio o podacima koji se tiču nedostatka radnika u regionu.

- Uskoro polako naši ljudi kreću da se vraćaju sa primorja. Ne samo nama, već i komšijama nedostaje veliki broj radnika. Za Crnu goru su podaci da im fali 20.000 radnika, a Hrvatska je tražila čak 65.000 pre početka sezone.

Naveo je i neobičan primer jednog oglasa za posao u Novom Sadu.

- Kolika je zapravo potražnja za kuvarima, imali smo jedan primer restorana u Novom Sadu koji za šefa kuhinje nudi platu od 3.100 evra.

Turinski kaže da su sezonski poslovi odlična prilika za visoku zaradu, ali da sa sobom nose i određene izazove.

RESTORAN U NOVOM SAD NUDI PREKO 3.000 EVRA MESEČNO Zanat se vratio na velika vrata - ovo je zarada koja je nadmašila sve doktorate Izvor: Kurir televizija

- Mladi sezonski radnici spajaju lepo i korisno, na primorju su i mogu da nađu vreme za uživanje. Sa druge strane, uslovi nisu uvek savršeni, često rade svih sedam dana nedeljno, a ponegde i u dužim smenama nego što je predviđeno.

