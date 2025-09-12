RESTORAN U NOVOM SADU NUDI PLATU PREKO 3.000 EVRA MESEČNO? Zanat se vratio na velika vrata - ovo je zarada koja je nadmašila sve doktorate
Činjenica je da su sezonski poslovi prava prilika za brzu zaradu i nova iskustva. Sa jedne strane, tu su solidne plate, obezbeđen smeštaj i prilika da se uštedi, ali sa druge iscrpljujući ritam i veliki fizički napor. Dok neki hvale slobodu i dobru zaradu, drugi upozoravaju na izazove koje donosi ovaj način rada.
Kako zaista izgleda život sezonskog radnika tema je o kojoj su govorili gosti jutarnjeg programa Kurir televizije "Redakcija" Milan Stojanović, kuvar i Miloš Turinski ispred Infostuda.
Stojanović: Kuvari zarađuju po nekoliko hiljada evra
Stojanović je govorio o vremenu koje ovakav način rada iziskuje, kao i o pravim motivima koji mlade navode da se odluče za odlazak na sezonu.
- Neko mora da se odrekne tri, četiri meseca. Najčešće su to mladi ljudi ili neko kome mnogo treba novac. Kuvari rade ovde za hiljadu do 1.500 evra, u Crnoj Gori će dobiti 2.000, a u Hrvatskoj čak i 3.000 evra, neki i više.
Naveo je da se region u velikoj meri bori sa nedostatkom radnika.
- U Hrvatskoj nemaju toliko kadrova i sezona im traje tek nekoliko meseci. Zarade su dobre, tako i mora da bude da bi privukli radnike.
Još jedna kontroverzna tema kada su u pitanju ugostitelji, jeste njihovo angažovanje na slavama. Domaćice se radije odlučuju da unajme ceo tim, od kuvara do konobara, a nekada goste pozovu čak i u restoran.
- Često je, ali ne u toliko velikom intenzitetu. Ljudi nemaju vremena, a mogu da plate. Pričao sam sa sveštenikom, može da se obeleži i u resotranu, bitno je da tu budu ikona, sveća, žito, vino i kolač. Mnogi angažuju i po nekoliko konobara za svadbu.
Turinski: Sezonski poslovi nisu uvek ono što nam se predstavlja
Turinski je podsetio da se približavamo kraju sezone i govorio o podacima koji se tiču nedostatka radnika u regionu.
- Uskoro polako naši ljudi kreću da se vraćaju sa primorja. Ne samo nama, već i komšijama nedostaje veliki broj radnika. Za Crnu goru su podaci da im fali 20.000 radnika, a Hrvatska je tražila čak 65.000 pre početka sezone.
Naveo je i neobičan primer jednog oglasa za posao u Novom Sadu.
- Kolika je zapravo potražnja za kuvarima, imali smo jedan primer restorana u Novom Sadu koji za šefa kuhinje nudi platu od 3.100 evra.
Turinski kaže da su sezonski poslovi odlična prilika za visoku zaradu, ali da sa sobom nose i određene izazove.
- Mladi sezonski radnici spajaju lepo i korisno, na primorju su i mogu da nađu vreme za uživanje. Sa druge strane, uslovi nisu uvek savršeni, često rade svih sedam dana nedeljno, a ponegde i u dužim smenama nego što je predviđeno.
