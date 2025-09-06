Slušaj vest

Borovnica je postala apsolutni lider u odabiru mladih poljoprivrednika koji žele da započnu uspešan biznis uz malo uloganja, a da time dovedu zaradu do velikog profita.

U eri kada se sve više ljudi okreće poljoprivredi kao sigurnom izvoru prihoda, jedno voće u Srbiji dobilo je epitet "kraljice zarade“. Reč je o borovnici, voćki koja je za kratko vreme postala simbol modernog i isplativog voćarstva, donoseći proizvođačima prihode kakvi se retko viđaju u agraru.

Prihodi do 80.000 evra po hektaru

Analize pokazuju da zasadi borovnice, uz primenu savremene tehnologije i zaštite, mogu donositi od 10 do 12 tona ploda po hektaru. Kada se na tržištu kilogram prodaje po prosečnoj ceni od 5 do 8 evra, prihod dostiže neverovatnih 70 do 80 hiljada evra godišnje. Uz to, berba počinje već prve ili druge godine nakon sadnje, a investicija se vraća za svega tri do pet godina.

Foto: Kurir Televizija

Prva sezona daje veliki profit

Iz okoline Šapca stiže primer proizvođača koji je na pet hektara zasada već treće godine zabeležio neto profit od čak 150.000 evra. Slične priče čuju se i iz drugih krajeva Srbije, u Vranju je porodica koja je uložila 6.000 evra u 30 ari borovnica već prve sezone prihodovala oko 20.000 evra.

Podizanje zasada nije jeftino, uz protivgradne mreže, sistem za navodnjavanje i fertirigaciju, ulaganje može dostići i do 60.000 evra po hektaru. Ipak, zahvaljujući stabilnoj ceni i velikoj potražnji na evropskom tržištu, računica se brzo isplati. Srbija, inače, ima klimatske uslove gotovo idealne za ovu kulturu, pa sve više voćara menja jabuke, šljive i maline - tradicionalne srpske voćke - upravo borovnicom.

U vremenu kada mladi ljudi sve češće odlaze iz sela, borovnica se nameće kao voćka koja može da promeni tu sliku. Njenom proizvodnjom bave se i oni koji nikada ranije nisu imali dodira sa poljoprivredom, a perspektiva izvoza i visoki profiti daju sigurnost i motivaciju.

Ako je suditi po trendovima, Srbija bi u narednim godinama mogla da postane regionalni lider u proizvodnji borovnica.