Evropska unija proizvela je prošle godine 62,2 miliona tona svežeg povrća, što je šest odsto više nego 2023, dok je proizvodnja voća smanjena za dva odsto, na ukupno 24,3 miliona tona, saopštio je Evrostat.

Najveći proizvođači povrća bili su Španija sa 14,8 miliona tona, Italija sa 13,9 miliona i Francuska sa 5,8 miliona tona, a ove tri zemlje činile su 55 odsto ukupnog roda.

Kod pojedinačnih kultura, proizvodnja paradajza porasla je pet odsto na 16,8 miliona tona, šargarepe šest odsto na 4,7 miliona, dok je luk zabeležio rast od 11 odsto i dostigao sedam miliona tona. Italija je bila vodeći proizvođač paradajza (36 odsto udela), zatim Španija (27) i Portugalija (10). Najviše šargarepe došlo je iz Nemačke (18 odsto), Francuske (14) i Poljske (12), dok su luk prednjačili Holandija (26 odsto), Španija (20) i Nemačka (12).

Kada je reč o voću, najveći proizvođači u EU bili su Italija sa 5,4 miliona tona, Španija sa 4,3 miliona i Poljska sa 4,1 milion tona. Te tri zemlje imale su više od polovine ukupne proizvodnje (57 odsto).

Proizvodnja jabuka pala je četiri odsto, na 11,6 miliona tona. Najviše su ih uzgajali Poljaci (29 odsto), Italijani (21) i Francuzi (17). Istovremeno, rod krušaka porastao je dva odsto, na 1,9 miliona tona, a prednjačili su proizvođači iz Italije (24 odsto), Holandije (17) i Belgije (15).