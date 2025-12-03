Slušaj vest

Skupština Srbije usvojila je Zakon o budžetu za 2026. godinu. Planirani prihodi iznose 2.414,7 milijardi dinara, što je za 2,9 odsto više od originalnog budžeta za ovu godinu, dok su rashodi predviđeni na 2.751,7 milijardi dinara. Fiskalni deficit biće 337 milijardi dinara, odnosno oko tri odsto BDP-a.

U budžetu je predviđen privredni rast od tri procenta, a za kapitalne investicije biće izdvojeno oko 6,7 odsto budžeta, odnosno približno 740 milijardi dinara. Planirano je i povećanje plata u javnom sektoru za 5,1 odsto, penzija za 12,2 odsto od decembra ove godine i minimalne zarade od 10,1 odsto od 1. januara 2026. godine.

Akcize i podrška mladima za kupovinu prvog stana

Poslanici su usvojili izmene Zakona o akcizama kojima se od 1. januara povećavaju akcize na cigarete, duvan, nesagorevajući duvan i tečnost za elektronske cigarete. Akciza na paklicu cigareta u prvoj polovini 2026. iznosiće 106,90 dinara, a postepeno će rasti do 120,40 dinara u drugoj polovini 2030. godine.

Akciza na tečnost za elektronske cigarete po litru rasteće svake godine za jedan dinar i dostići 17,12 dinara 2030. godine. Za nesagorevajući duvan, akciza će porasti sa 100 na 150 odsto minimalne akcize za cigarete do 2030. godine.

Produžena je i državna podrška mladima za kupovinu prve nekretnine, a za narednu godinu obezbeđeno je dodatnih 200 miliona evra, uz očekivanje da će oko 7.500 mladih moći da kupi svoj prvi stan.

Porezi na emisije gasova i uvoz ugljenično-intenzivnih proizvoda

Usvojen je novi zakon kojim se uvodi porez na emisije gasova sa efektom staklene bašte, a cilj je smanjenje emisija štetnih gasova i usklađivanje sa evropskim klimatskim propisima. Ovaj porez obuhvata emisije ugljen-dioksida, azotnih oksida, suboksida i perfluorougljovodonika.

Parlament je usvojio i zakon o porezu na uvoz ugljenično-intenzivnih proizvoda, po uzoru na EU mehanizam za utvrđivanje ugljenika na granici. Porez će se primenjivati na četiri grupe proizvoda - gvožđe/čelik, cement, đubrivo i aluminijum - čime se želi sprečiti nelojalna konkurencija između uvoznih proizvoda i domaćih proizvođača koji već plaćaju porez na emisije.

Izmene poreskih zakona i jednošalterski sistem

Skupština je usvojila više poreskih i administrativnih izmena, uključujući izmene Zakona o porezu na dohodak građana, PDV-u, doprinosima, poreskoj administraciji, elektronskim fakturama i elektronskim otpremnicama.

Posebno se izdvaja uvođenje Nacionalnog spoljnotrgovinskog jednošalterskog sistema, koji bi trebalo da omogući da privreda i građani elektronski podnose zahteve za uvoz, izvoz i tranzit, kao i da preko jedinstvene platforme razmenjuju dokumentaciju sa državnim organima.

Izdvajanja za odbranu i poljoprivredu

Za odbranu je budžetom predviđeno 277 milijardi dinara, dok je za poljoprivredu opredeljeno 147,5 milijardi, od čega 116,5 milijardi čine subvencije. Amandmanom poslanika Veroljuba Arsića izdvojeno je dodatnih 164 milijarde dinara za povećanje energetske sigurnosti zemlje.

Glasanje o preostalim zakonima i sporazumima

Poslanici tokom sednice glasaju o ukupno 58 tačaka, uključujući izmene Zakona o Vojsci Srbije, zakone o udžbenicima, otpadu, zvaničnoj statistici, faktoringu i izbor Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Pred Skupštinom su i izmene zakona o državnim službenicima, platnim razredima i naučno-istraživačkoj delatnosti, kao i potvrđivanje više međunarodnih sporazuma i finansijskih ugovora.