Da bi se danas u Beogradu iznajmio manji stan, često je potrebno izdvojiti gotovo 400 evra za manje od 40 kvadrata u Borči ili oko 600 evra za 36 kvadrata u Krunskoj ulici na Vračaru, pokazuju aktuelni oglasi. Ponuda nikada nije bila veća, a cene su, prema procenama agencije "City expert", pale i do 30 odsto u odnosu na raniji period. Dok su donedavno zakupci mesecima tragali za pristupačnim stanovima, "Politika" piše da je sada situacija obrnuta, tržište je prezasićeno, pa vlasnici sve češće spuštaju cene kako bi brže našli podstanare.

U prethodnih nekoliko godina zabeležen je veliki broj investicionih kupovina, a mnogi od tih stanova tek ove godine dospeli su na tržište izdavanja. To je izazvalo ogroman rast ponude i prezasićenje. U odnosu na raniji period, cene su pale između 20 i 30 odsto u gotovo svim delovima Beograda, navodi Tinea Grudenić, rukovodilac sektora izdavanja u agenciji.

Dok Grudenićeva ukazuje na povećanje ponude i pad cena, Aleksandra Mihajlović sa sajta "4zida" tvrdi da je tržište ipak stabilno i bez velikih oscilacija, te da se najduže izdaju stanovi veći od 80 kvadrata, kao i oni u zgradama bez lifta ili starije gradnje.

Prema našim oglasima, kojih je trenutno više od 13.000 širom Srbije, garsonjere i jednosobni stanovi najbrže pronalaze zakupce jer pokrivaju najširi spektar zainteresovanih, od mladih zaposlenih do parova i onih koji prvi put iznajmljuju stan. U poslednjih nekoliko meseci beleži se blagi sezonski pad ponude, što je uobičajeno za period od oktobra do kraja godine. Tržište se ponovo aktivira od februara, objašnjava Mihajlovićeva.

Podaci oba izvora, i "City expert" i "4zida", potvrđuju da stanovi veći od 80 kvadrata najduže čekaju podstanare.

Najveće promene u cenama dešavaju se kod stanova koji duže stoje u oglasima, tu vlasnici najčešće koriguju iznos kako bi što pre našli zakupce. Mali stanovi su najtraženiji, pa su njihove cene najstabilnije. Garsonjere na Zvezdari i Voždovcu izdaju se za oko 300 evra, dok se na Paliluli i u Zemunu mogu pronaći za oko 270 evra. Jednosobni stanovi najčešće startuju od oko 340 evra. Najskuplje lokacije i dalje su Stari grad, Vračar i Savski venac, dok periferne opštine nude najpovoljniji zakup, ističe ona.

Vrsta stana koji će neko iznajmiti najviše zavisi od finansijskih mogućnosti, godina i bračnog statusa. Menja se i struktura zakupaca.

Najviše je samaca, parova i porodica sa decom. Ruski državljani su do skoro bili najbrojniji među zakupcima, ali sada to više nije slučaj. Zbog nižih cena primećuje se veći broj domaćih podstanara, kao i onih iz drugih evropskih zemalja, te iz južne i jugoistočne Azije i Kine, navodi Grudenićeva.

Cene zakupa van centra

Mihajlovićeva dodaje da su i dalje najzastupljeniji mladi zaposleni, posebno oni iz IT sektora, korporativnih i uslužnih delatnosti, ali i ljudi koji se zbog posla doseljavaju u veće gradove iz drugih delova Srbije. Studenti ostaju važna kategorija, ali njihov priliv je izrazito sezonski, u avgustu i septembru.

U poslednjim mesecima primećuje se pojačano interesovanje za novije, potpuno opremljene stanove, zaključuje ona.

Studenti i mlađi stanari dodaju da je teško pronaći povoljan stan u novijoj zgradi na atraktivnoj lokaciji. Garsonjere i jednosobni stanovi, koji su ranije često bili rezervisani za studente i radnike, sada se sve češće iznajmljuju kroz "stan na dan", što vlasnicima donosi veću zaradu.