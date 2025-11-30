Slušaj vest

Međutim, iako vozila često izgledaju povoljno na oglasima, do trenutka prve registracije u Srbiji, u primeru koji sledi stvarni trošak gotovo uvek poraste za više hiljada evra.

Pad potražnje za starijim dizelima u EU sa jedne strane snižava cene polovnjaka, ali istovremeno širi raspon kvaliteta ponude od odlično očuvanih primeraka do onih koji zahtevaju ozbiljna ulaganja.

Mini kalkulacija: Audi Q5 iz Berlina

Primer koji donosi portal Hayat odnosi se na Audi Q5 2.0 TDI iz 2013. godine, oglašen u Berlinu po ceni od 7.000 evra. Na prvi pogled – odlična ponuda. Međutim, kada se uračunaju svi troškovi do trenutka kada automobil dobije tablice, konačna cifra se penje i do 8.800 evra.

Evo kako izgleda realna struktura troškova: Kupovna cena vozila: 7.000 evra

Transport i osiguranje do zemlje uvoza: 600 evra

Špediterske usluge i carinska procedura: 200 evra

Carina i PDV (17% na carinsku osnovicu)

Homologacija, atest, tehnički i eko-test: 150–300 evra

Prva registracija, tablice i obavezno osiguranje

Ukupan trošak do tablica: 8.300– 8.800 evra. Dizelaši gube vrednost, ali SUV-ovi se bolje drže

Pad interesovanja za starije dizel motore širom Evrope srušio je njihove oglasne cene, dok su SUV modeli poput Audija Q5 zadržali bolju tržišnu vrednost. Ipak, kod automobila sa kilometražom preko 200.000 km i motorima norme Euro 5, vrednost realno pada.

Zato stručnjaci savetuju da se pri kupovini u inostranstvu računaju svi dodatni troškovi i obavezno obavi stručni pregled vozila pre kupovine.

Zaključak: najviše profitiraju informisani kupci

U trenutnim tržišnim uslovima, najveću korist ima kupac koji realno sagleda sve stavke troškova – od transporta i carine do homologacije i osiguranja.

Kako kažu stručnjaci iz rent-a-car i auto-industrije, "niska cena na oglasu ne znači i povoljnu kupovinu – sve dok ne izračunate koliko vas auto zaista košta do prvog startovanja motora.