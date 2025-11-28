Slušaj vest

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović danas se sastala sa predstavnicima naftnog sektora u Srbiji. Nakon sastanka, ona je otkrila najnovije informacije vezane za rad Rafinerije Pančevo.

- Što se rafinerije tiče, ona će ostati u toploj cirkulaciji do utorka, 2. decembra, čekajući istovremeno odgovor iz Vašingtona. Ono što je bitno je da, ukoliko on bude pozitivan, već 15. decembra će moći da prvi dizel izbaci iz svoje proizvodnje, što se uklapa u dosadašnje planove i NIS-ove rezerve - rekla je ministarka.

Dodala je i o čemu je bilo reči na današnjem sastanku.

Novi uvoz u decembru

- Razgovarali smo o planu uvoza za decembar drugih naftnih kompanija. Plan je za sada da se 133.000 naftnih derivata uveze u decembru. Od toga 103.000 tona dizela i 26.000 tona benzina. To je već značajno povećan uvoz u odnosu na prošlu godinu i na ranije mesece, što znači da su kompanije dale sve od sebe da povećaju uvoz. Naravno, najviše se uvozi Dunavom. Zavisiće od toga koliko je Dunav plovan, a za sada je dobra situacija.

Ministarka Đedović Handanović uverava da će način dopremanja derivata biti još bolji u predstojećem periodu.

- Mi nadgledamo situaciju na dnevnom nivou. Kao što vidite, ono što je takođe bitno je da ćemo dati određene predloge kako logistika da se još poboljša u razgovoru sa brodarima. Sigurna sam da ćemo doći do najboljih rešenja i da ćemo biti još efikasniji, da uvoz može da bude maksimalan.

Produžena licenca Lukoilu

Osvrnula se i na vesti koje su danas stigle a u vezi su sa drugom ruskom naftnom kompanijom koja posluje u Srbiji.

- Dobra vest iz Velike Britanije je da je produžena licenca za rad Lukoilu od strane njihove vlade do 26. februara. Čeka se odgovor OFAC-a i za Lukoil. Lukoil u našoj zemlji ima 112 pumpi, tako da je svakako značajan uvoznik za nas. Planirani uvoz ukupno u novembru je bio nešto niži upravo zbog problema sa Lukoilom u Bugarskoj, zbog zabranr izvoz naftnih derivata. Nadamo se da i pratimo situaciju dan za danom da će se razrešiti pozitivno što se Lukoila tiče.

Kada je reč o NIS-u, ministarka je podelila najnovija saznanja.

- Podsećam, 51. dan su na snazi sankcije protiv Naftne industrije Srbije, naši građani to nisu osetili. Kao što vidite i znate, naftnih derivata ima dovoljno, mi ćemo se starati da to tako i ostane. Ukoliko bude neophodno, pustićemo na tržište i deo obaveznih državnih rezervi koje su pune i što se tiče dizela, i što se tiče mazuta, i što se tiče benzina. Dodatne količine ćemo nabavljati u budućnosti. Maloprodaja je ostala ista što znači da građani nisu pravili zalihe, ne treba da ih prave, nema potrebe. I vidim i ohrabrujuće je što građani pozitivno odgovaraju na poruke države da nema potrebe ni za brigom, ni za paniku.

Ministarka nije mogla da zaobiće ni pretnju sekundarnih sankcija koje se tiču platnog prometa.

- Dodatno, što se tiče bankarskog sistema, mi ćemo sve uraditi da ga zaštitimo, kao što jesmo i do sada. Neće biti nikakvih rizika, tako da, dragi građani, nema mesta panici ni što se banaka tiče. Pratimo situaciju iz dana u dan, i sata u sat i apsolutno ćemo nastaviti odgovorno i odlučno da se ponašamo.

Šta će biti s NIS-om?

Konačno, rekla je i kakva su očekivanja u vezi sa odobravanjem licence za rad NIS-a.

