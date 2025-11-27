Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u zajedničkom obraćanju sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom govorio je o sudbini NIS-a. Poručio je da građani ne treba da brinu.

- U subotu izlazimo iz tihog hoda, rafinerija se zatvara, nismo dobili pozitivan signal iz SAD, ali građani ne treba da brinu. Danas je 50. dan kako litar nafte nije prošao JANAF-om a niko to u Srbiji nije osetio, to govori o ozbiljnosti države - rekao je predsednik Srbije.

Istakao je i da odluka iz SAD još nije stigla.

Mađarski premijer Viktor Orban je tokom svog obraćanja rekao da što se tiče nafte, šta budemo imali mi, imaćete i vi.

On je rekao i da su sada pred njim dva zadatka - da se ukinu sankcije i obezbede sve dozvole, ali ne i samo dozvole nego i sama nafta koja će onda biti dostavljena Srbiji.

- Verujem u dobre namere Trampove administracije, naglasio je Vučić dodavši da se nada da će odluka biti pozitivna. Nismo mi komunisti da da otimamo imovinu nego smo dali Rusima razuman rok za prodaju...