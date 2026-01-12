Slušaj vest

Kineska državna kompanija Dongfang Wind Power potpisala je u okviru inicijative Pojas i put ugovor za isporuku 48 vetroturbina za projekat vetroelektrane snage 300 MW u Srbiji vredan 495 mil EUR , navodi specijalizovani kineski industrijski portal Seetao.

Vetroelektrana, u međunarodnim izvorima označena kao Vitello, po svim parametrima odgovara projektu Vetrozelena, najvećem vetroparku koji će biti izgrađen u Srbiji, ali i celoj Istočnoj Evropi. Planiran je na području Pančeva.

Elektrana će koristiti turbinske jedinice snage po 6,25 MW, što će omogućiti proizvodnju dovoljno električne energije za više desetina hiljada domaćinstava.

Foto: Jakov Simović

Prema Seetao, projekat demonstrira kako različite kineske kompanije mogu zajednički pokriti ceo industrijski lanac – od proizvodnje opreme do izvođenja radova i investicija u infrastrukturu. Projekat ne samo da omogućava proizvodnju čiste električne energije u Srbiji, već istovremeno pokazuje konkurentnost kineske visoke tehnologije i međunarodnog inženjerskog iskustva.

Dongfang Wind Power je, prenosi portal, sproveo detaljna istraživanja i optimizovao dizajn turbina kako bi bile prilagođene srpskim standardima, klimatskim uslovima i mrežnoj infrastrukturi. Poseban fokus je stavljen na otpornost na vetar, prilagodljivost niskim temperaturama i kompatibilnost sa elektroenergetskom mrežom, kako bi se obezbedila dugoročna pouzdanost i stabilan rad elektrane.

Investitor i izvođač radova je China Power Construction Group (PowerChina). Očekuje se da projekat omogući proizvodnju oko 774 miliona kilovat-sati zelene struje godišnje, sa operativnim periodom od 30 godina, prenosi Seetao.

Zvanični datum početka gradnje i završetka vetroelektrane još nije objavljen. Prema zvaničnom sajtu projekta Vetrozelena, završetak i puštanje u rad planiran je za 2027. godinu.