Srbija dobija najveći vetropark u Istočnoj Evropi: Biće na 20 km od Beograda, a evo koliko struje će proizvoditi
Kineska državna kompanija Dongfang Wind Power potpisala je u okviru inicijative Pojas i put ugovor za isporuku 48 vetroturbina za projekat vetroelektrane snage 300 MW u Srbiji vredan 495 mil EUR , navodi specijalizovani kineski industrijski portal Seetao.
Vetroelektrana, u međunarodnim izvorima označena kao Vitello, po svim parametrima odgovara projektu Vetrozelena, najvećem vetroparku koji će biti izgrađen u Srbiji, ali i celoj Istočnoj Evropi. Planiran je na području Pančeva.
Elektrana će koristiti turbinske jedinice snage po 6,25 MW, što će omogućiti proizvodnju dovoljno električne energije za više desetina hiljada domaćinstava.
Prema Seetao, projekat demonstrira kako različite kineske kompanije mogu zajednički pokriti ceo industrijski lanac – od proizvodnje opreme do izvođenja radova i investicija u infrastrukturu. Projekat ne samo da omogućava proizvodnju čiste električne energije u Srbiji, već istovremeno pokazuje konkurentnost kineske visoke tehnologije i međunarodnog inženjerskog iskustva.
Dongfang Wind Power je, prenosi portal, sproveo detaljna istraživanja i optimizovao dizajn turbina kako bi bile prilagođene srpskim standardima, klimatskim uslovima i mrežnoj infrastrukturi. Poseban fokus je stavljen na otpornost na vetar, prilagodljivost niskim temperaturama i kompatibilnost sa elektroenergetskom mrežom, kako bi se obezbedila dugoročna pouzdanost i stabilan rad elektrane.
Investitor i izvođač radova je China Power Construction Group (PowerChina). Očekuje se da projekat omogući proizvodnju oko 774 miliona kilovat-sati zelene struje godišnje, sa operativnim periodom od 30 godina, prenosi Seetao.
Zvanični datum početka gradnje i završetka vetroelektrane još nije objavljen. Prema zvaničnom sajtu projekta Vetrozelena, završetak i puštanje u rad planiran je za 2027. godinu.
Biznis Kurir/eKapija