Početkom 2026. godine potvrđen je ulazak projekta solarne elektrane Noćaj 1 kod Sremske Mitrovice u fazu konkretne realizacije, nakon što je potpisan EPC ugovor za izgradnju jedne od najvećih solarnih elektrana u Srbiji.

Informacija je zvanična berzanska objava turske firme Kontrolmatik, koja je potpisala ugovor sa investitorom projekta, kompanijom Fortis Renewable Energy BV. Ugovor se odnosi na projektovanje, nabavku i izgradnju solarne elektrane instalisane snage 90 MW, kao i na integraciju baterijskog sistema za skladištenje energije kapaciteta 36 MWh.

Projekat Noćaj 1 time se svrstava među najznačajnije aktuelne investicije u oblasti obnovljivih izvora energije u Srbiji, sa posebnim značajem za razvoj sistema za skladištenje električne energije.

Foto: Shutterstock

U okviru projekta predviđena je i isporuka baterijskog sistema za skladištenje energije, koju će realizovati kompanija Pomega Enerji Depolama Teknoloji A.S, specijalizovana za tehnologije skladištenja energije i članica Kontrolmatik grupe.

Projekat Noćaj 1 uklapa se u ranije najavljeni solarni portfolio Fortisa ukupne snage oko 270 MW, koji obuhvata i solarnu elektranu Noćaj 2.

Podsetimo, kompanija Fortis Energy sa sedištem u Holandiji kupila je u leto 2024. godine solarni projekat snage 180 MW sa baterijskim sistemom za skladištenje energije (BESS) u Sremskoj Mitrovici.

Kompanija je navela da se očekuje da će to biti jedna od najvećih solarnih elektrana i sistem za skladištenje energije u jugoistočnoj Evropi kapaciteta 36 MWh.

U septembru prošle godine najavljeno je da će Fortis na proleće početi da gradi solarnu elektranu u Sremskoj Mitrovici, na privatnom zemljištu s mačvanske strane, na putu ka Drenovcu, za koju je već dobijena građevinska dozvola.

Gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović je naveo da će solarni park biti izgrađen na 300 hektara privatne zemlje u Mačvi i da će imati 270 megavati instalisane snage, što je čak jedna petina instalisane snage Đerdapa.

- Zato možemo reći da će ovo biti jedan od pet najvećih projekata ove vrste u Evropi - poručio je Nedimović.

U maju je Fortis potpisalo ugovor za priključenje planiranog solarnog parka Erdevik u opštini Šid, koja se graniči sa Sremskom Mitrovicom. Planirana instalisana snaga je 110 MW, uz BESS sistem kapaciteta 31,2 MWh.

Ova kompanija u Srbiji već razvija tri projekta vetroelektrana - u Jagodini, Petrovcu i Vranju, ukupnog kapaciteta 481 MW, a takođe poseduje i pet biogasnih postrojenja ukupnog kapaciteta 21 MW.