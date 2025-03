- Prema podacima naših članova, jug Srbije ima oko 2.250 sunčanih sati godišnje, dok sever ima 1.850, to je neki prosek oko 2.000 godišnje. Mi imamo 30 odsto veći potencijal od Nemačke, a Nemačka je jedan od lidera u proizvodnji solarne energije. Dakle, nije samo sve u tom prirodnom resursu, već je potrebna i ta energetska infrastruktura - rekla je Danijela Isailović iz udruženja "Obnovljivi izvori energije Srbije".

Lokacija u Srbiji za solare ima dovoljno, navode u studiji Međunarodne organizacije "The Nature Conservancy", koja je mapirala mesta sa potencijalima za ovaj vid energije.

- Definitivno ono što nam je ona pokazala je da tih lokacija postoji jako puno. Gde god to istraživanje radimo, utvrdimo da u principu postoji dovoljno lokacija gde će biti minimalan uticaj na prirodu i na ljude, a gde će investicije same po sebi biti dovoljno dobre - rekao je Mate Zec iz međunarodne organizacije "The Nature Conservancy".