Grad Valjevo je raspisao ovogodišnji javni poziv za dodelu subvencija građanima za unapređenje energetske efikasnosti domaćinstava. Subvencije se odnose na zamenu stolarije, postavljanje izolacije, zamenu kotlova, kao i ugradnju solarnih panela. Novina ovogodišnjeg konkursa jeste to što pravo na subvencije imaju i građani koji pripadaju socijalno ugroženim kategorijama.

Za realizaciju mera energetske efikasnosti u Valjevu je opredeljeno ukupno 35 miliona dinara, od čega je Ministarstvo rudarstva i energetike obezbedilo 20 miliona dinara.

Predsednik gradske Komisije za energetsku efikasnost, Viktor Mićić, istakao je da se javni poziv sastoji iz dva posebna konkursa, jedan je namenjen socijalno ranjivim domaćinstvima, dok je drugi otvoren za ostale građane.

Mere energetske sanacije

Vrste mera koje se subvencionišu ostale su iste kao i prethodnih godina. Građani mogu konkurisati za sredstva namenjena za:

- zamenu spoljne stolarije, uključujući prozore, vrata i druge transparentne elemente termičkog omotača objekta

- ugradnju termoizolacije spoljnih zidova, podova na tlu i drugih delova objekta koji se graniče sa negrejanim prostorima

- postavljanje termoizolacije ispod krovnog pokrivača ili tavanice

- zamenu postojećih grejnih uređaja na čvrsta, tečna goriva ili električnu energiju efikasnijim kotlovima na biomasu, pri čemu je najveće interesovanje za kotlove na pelet

- ugradnju toplotnih pumpi

- zamenu postojeće ili postavljanje nove cevne mreže, grejnih tela i prateće opreme

- ugradnju solarnih kolektora za pripremu tople potrošne vode

- postavljanje solarnih panela sa pripadajućom opremom za proizvodnju električne energije.

Paketi mera i visina subvencija

Kako je pojasnio Mićić, novina u ovom ciklusu subvencionisanja jeste mogućnost prijavljivanja za tri različita paketa mera, pri čemu svaki naredni paket donosi veći procenat subvencije.

Osnovni paket obuhvata zamenu stolarije i izolaciju, uz subvenciju od 55 odsto. Standardni paket donosi 60 odsto subvencije i, pored osnovnih mera, uključuje i zamenu kotla ili ugradnju toplotne pumpe. Napredni paket omogućava subvenciju od 65 odsto i podrazumeva standardni paket uz dodatnu ugradnju solarnih kolektora ili solarnih panela.

Posebni uslovi za socijalno ugrožene

Za socijalno ranjive kategorije predviđena je subvencija u visini od čak 90 odsto, a kako je istaknuto, u ovogodišnjem pozivu ne postoji ograničenje budžeta namenjenog ovoj grupi građana.

Da bi ostvarili pravo na ovu vrstu subvencije, neophodno je da bar jedan član domaćinstva ispunjava neki od sledećih uslova:

- da ima status energetski ugroženog kupca

- da ostvaruje pravo na novčanu socijalnu pomoć, uvećanu socijalnu pomoć, dečji dodatak ili dodatak za pomoć i negu drugog lica

- da prima najnižu penziju i da ima zaključen ugovor o snabdevanju električnom energijom na svoje ime

- da je korisnik privremene naknade ili invalid rada druge ili treće kategorije

- da je dete sa invaliditetom, korisnik privremene naknade RF PIO, sa prebivalištem na teritoriji Srbije.

Uslovi za učešće na konkursu

Za sve učesnike konkursa, bez obzira na kategoriju, obavezno je da je stambeni objekat legalno izgrađen, odnosno da poseduje upotrebnu dozvolu ili rešenje o ozakonjenju.

Podnosilac prijave mora biti vlasnik objekta ili član uže porodice, uz obaveznu saglasnost vlasnika. Prijem dokumentacije u Gradskoj upravi počinje u ponedeljak, 22. decembra, a rok za podnošenje prijava iznosi 45 dana.