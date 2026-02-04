Slušaj vest

Na spisku se našlo više katastarskih opština – Noćaj, Radinci, Laćarak, Kuzmin, Bešenovo, Čalma, Grgurevci, Manđelos i druge, a u pitanju je čak više od 423 hektara državne zemlje.

ŠTA SADA SLEDI?

Nakon zatvaranja prijava, 9. februara biće otvorene ponude i utvrđeno ko je dao najpovoljniju cenu. Upravo tada biće poznato ko će narednih 15 godina obrađivati državnu zemlju, dok su pojedine parcele ponuđene i na 30 godina, namenjene velikim investicijama.

ZEMLJA OD PAR ARI DO VIŠE DESETINA HEKTARA

U oglasu su bile ponuđene parcele različitih veličina – od manjih komada zemlje do velikih kompleksa, a početne cene zakupa kretale su se od svega nešto više od 1.600 dinara po hektaru, pa sve do preko 70.000 dinara po hektaru, u zavisnosti od lokacije i klase zemljišta.

Većina parcela data je na 15 godina, dok su neke ponuđene na godinu dana, a jedna od najzanimljivijih bila je parcela u katastarskoj opštini Sremska Mitrovica, površine preko 15 hektara, namenjena investicionim ulaganjima poput plastenika, voćnjaka, vinograda ili sistema za navodnjavanje.

KO JE IMAO PRAVO DA SE JAVI?

Pravo učešća imali su registrovani poljoprivrednici i firme koji ispunjavaju stroge uslove – aktivan status, višegodišnje prebivalište ili sedište na teritoriji grada, kao i posed određene površine zemlje.

Oni koji imaju neizmirene obaveze, koji su ranije bespravno koristili državnu zemlju ili je davali u podzakup – nisu mogli da učestvuju.

NOVAC, DEPOZITI I UGOVORI

Najpovoljniji ponuđači moraće da uplate zakupninu u roku od osam dana, dok se depozit uračunava u cenu zakupa. U slučaju odustajanja – depozit propada.