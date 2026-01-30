Slušaj vest

Ovog vikenda na oglasniku "Agrokluba", osvanuo je neobičan oglas. Reč je o prodaji poljoprivrednog zemljišta površine pet hektara u Šumadiji, preciznije na tromeđi sela Žabare, Junkovac i Zagorica, na teritoriji opštine Topola. Ono što ovaj oglas čini posebnim jeste činjenica da se tolika površina nudi u jednom komadu.

S obzirom na to da je ovaj deo Srbije brdovit i ispresecan brežuljcima, zemljište je uglavnom usitnjeno i rasparčano, pa su ovako velike parcele u jednoj „tabli” prava retkost. Kako navodi „Agroklub”, gotovo je nemoguće pronaći njivu od pet ili više hektara u istom vlasništvu na ovom području.

- Najveća njiva koja je pored moje na prodaju u ovom kraju jeste od 1,7ha i to komšije iz mog sela Žabare - navodi Dejan Aleksić, vlasnik zemljišta koje je oglašeno na prodaju.

Radi se o oranici druge kategorije, na kojoj su do sada najčešće gajene žitarice, dok je u ovom trenutku zasejana pšenica.

- Sa jedne i druge strane njive je potok, a na sredini, odnosno između dve trećine i trećine nalazi se atarski put. Tlo je osunčano, provetreno, ocedito, a nagib je blag. Idealno za mnoge kulture.

Kako ističe naš sagovornik, parcela ima izlaz na glavni put, a sa suprotne strane puta nalazi se još jedna njiva koja je takođe ponuđena na prodaju.

Postavlja se pitanje zašto se prodaje oranica sa ovakvim karakteristikama.

- Ja živim u Beogradu. Zbog porodičnih okolnosti, nisam u mogućnosti da je obrađujem. Imam već oko kuće u selu hektar i ovo mi je stvarno višak, a i udaljeno od porodičnog doma - objašnjava Aleksić. Dodaje i da mu je sin, kada su išli da fotografišu parcelu, u šali rekao "da im treba tri dana jahanja do dođu do nje". U stvarnosti, njiva je udaljena oko pet kilometara od centra sela, a u njenoj okolini se nalaze postojeći putevi i oranice drugih meštana.

Cena po dogovoru

Cena zemljišta iznosi 150 evra po aru, ali nije striktno određena.

- Možemo se dogovoriti - kaže Aleksić, ističući da se nada da će se putem ovog oglasa pojaviti "srećni kupac".