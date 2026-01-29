Slušaj vest

Oglasi na društvenim mrežama često privlače pažnju zbog vrlo povoljnih cena nekretnina. Ako želite da živite van grada, smoga i gradske buke neće vam trebati puno para za kuću na selu. Jedan oglas posebno privlači pažnju, a vlasnik nudi dve kuće praktično po ceni jedne, posebno ako se uzmu u obzir vrednosti nekretnina u većim gradovima u Srbiji. Pored glavne i pomoćne kuće tu je i plac od 11 ari, a sve se prodaje za 11.000 evra.

Nekretnine se nalaze u naselju Malo Krčmare u srcu Šumadije.

- Na prodaju dve kuće sa pomoćnim objektima – Malo Krčmare (Šumadija) na 17 km od Kragujevca i 10 km od Rače. Glavna kuća ima 100 kvadrata - 3 sobe, veliki hodnik, kuhinja, kupatilo, suteren. Kuća ima struju, vodu, internet i bunar u dvorištu - napsaio je vlasnik.

Na prodaju dve kuće u naselju Malo Krčmare

Prema njegovim rečima kuće s enalaze na lepom mestu, a do same kapije vodi asfaltni put.

- Pomoćna kuća takođe ima 100 kvadrata. Tu su letnja kuhinja, dve ostave, garaža, koš i tavan-potkrovlje preko cele kuće, a sve na placu od 11 ari. Kuća je u vlasništvu 1/2, a cena 11. 000 evra - napisao je vlasnik.

U blizini ovih nekretnina nalazi se škola, crkva i ambulanta i to na samo 30 metara udaljenosti, dok je najbliža prodavnica na 100 metara od kuće.

Sudeći po komentarima bilo je dosta zainteresovanih za kupovinu ovih nekretnina. Doduše, na slikama se ne vidi unutrašnjost kuće, pa su mnogi pitali vlasnika da li može da im pošalje dodatne fotografije unutrašnjosti ovih nekretnina.