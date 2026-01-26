Slušaj vest

U selu Crna Bara, u Vojvodini, u ponudi je kuća izgrađena 2011. godine. Objekat ima betonsku ploču dole i gore, što omogućava mogućnost nadogradnje po još jedno polje. Zidovi su u "sendvič" sistemu.

Kuća je površine oko 70 kvadratnih metara i nalazi se na placu od 800 kvadratnih metara. Infrastruktura uključuje priključke za struju, vodu i septičku jamu. Iako spolja kuća zahteva određena radna ulaganja, unutrašnjost je useljiva i potrebno je samo krečenje.

U dvorištu se nalaze nekoliko stabala, a na kraju placa postoji deo zemljišta pogodan za sadnju po ličnom izboru.

Foto: Printscreen Facebook

U selu se nalaze osnovna škola do četvrtog razreda, pošta, prodavnica i apoteka.

Početna cena kuće je 10.000 evra, uz mogućnost korekcije za ozbiljnog kupca. Sva dokumentacija je legalizovana i kuća se vodi u ličnoj svojini 1/1.

Kuća je dostupna za pregled i kupovinu do avgusta, nakon čega prodavac odlazi u Nemačku.