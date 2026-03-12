Slušaj vest

Obilaskom radova na gradilištu Specijalizovane izložbe Ekspo 2027 Beograd delegata Drugog susreta međunarodnih učesnika izložbe Ekspo 2027 (IPM), završen je trodnevni skup na kojem su predstavnici 138 zemalja upoznati sa narednim planovima razvoja Ekspo kompleksa, programskim konceptom izložbe i ključnim logističkim i organizacionim koracima koji će odrediti narednu fazu priprema.

U Beogradu je od 10. do 12. marta boravilo oko 500 delegata vodećih svetskih ekonomija, a potpisano je još 13 ugovora o učešću na Ekspu naredne godine, pored već prijavljenih 138 zemalja, čime je potvrđeno da je Srbija apsolutni rekorder po broju prijavljenih država za specijalizovane izložbe.

Foto: Dragan Kujundzic/Dragan Kujundzic

Ceremoniju otvaranja Drugog susreta međunarodnih učesnika, aktivnosti delegata i mini-konferencije za medije pratilo je 57 medijskih kuća iz zemlje i inostranstva, uz prisustvo oko 170 novinara, snimatelja i foto-reportera.

Učesnike ovog skupa u Centru „Sava“ pozdravili su prvi potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar finansija Siniša Mali, komesarka Ekspo 2027 i ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević, generalni sekretar Međunarodnog biroa za izložbe (BIE) Dimitris Kerkentzes i direktor Ekspo 2027 Danilo Jerinić, a njihova obraćanja pratilo je više od 30 kamera.

Tokom prva dva dana rada IPM-a učestvovali su ministri, ambasadori i direktori nacionalnih institucija zaduženih za ekonomiju, trgovinu, inovacije, turizam, kulturu i sport, a cilj tih razgovora bio je da sa organizatorima definišu naredne korake učešća svojih zemalja na specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027 u Beogradu.

Foto: Dragan Kujundzic/Dragan Kujundzic

Učesnici Drugog IPM-a održali su ukupno 24 mini-konferencije za novinare na kojima su predstavili planove za svoje paviljone, kao i teme i aktivnosti kojima će naredne godine celom svetu približiti svoju bogatu tradiciju, identitet i umetnost.

Specijalizovana izložba Ekspo 2027 Beograd, čija je tema „Igra(j) za čovečanstvo – sport i muzika za sve“, biće održana od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine u Beogradu.