Plan za izgradnju novog stambenog naselja sa više od 200 kuća u holandskom selu Lemelerveld, koje administrativno pripada opštini Dalfsen, naišao je na neočekivane prepreke. Iako su pripreme za projekat na lokaciji Vaterinkveg već bile u poodmakloj fazi, prigovori dvoje komšija doveli su do zastoja u realizaciji, izveštavaju regionalne novine De Gelderlander.

Razlog za prigovor leži u novom holandskom zakonu o zaštiti životne sredine i prostornog planiranja, koji propisuje takozvane zone prskanja između poljoprivrednog zemljišta i stambenih područja. Ove zone imaju za cilj zaštitu stanovnika od mogućih efekata pesticida koji se koriste u poljoprivredi. Pošto se planirano naselje graniči sa obradivim zemljištem, projekat je morao biti prilagođen novim zakonskim pravilima.

Živa ograda kao kompromis u susedskom sporu

Da bi se nastavilo sa projektom, opština Dalfsen je predložila kompromisno rešenje - duž granica parcela, gde se planirane kuće graniče sa poljoprivrednim zemljištem, biće zasađena zelena ograda visoka četiri metra. Ova prirodna barijera trebalo bi da smanji potrebnu širinu zone prskanja i istovremeno ublaži zabrinutost komšija koji su se protivili.

Mešalica na gradilištu Foto: Petar Aleksić

Pored sadnje žive ograde, planirane su i izmene u rasporedu puteva unutar naselja kako bi projekat u potpunosti ispunio zahteve novog zakonodavstva.

Visoki troškovi prilagođavanja projekta

Sprovođenje ovih promena neće biti jeftino. Prema procenama, samo sadnja žive ograde koštaće oko 305.000 evra. Pored toga, postoje dodatni troškovi povezani sa pomeranjem granica parcela i preparcelacijom zemljišta unutar građevinskog područja.

Uprkos dodatnim troškovima i prigovorima komšija, lokalne vlasti nameravaju da nastave sa projektom. Gradsko veće planira da uskoro objavi konačne planove kako bi se izbegla dalja kašnjenja i omogućio što pre početak građevinskih radova.

Komšijske sporove čak i oko najmanjih parcela

Sukobi između komšija nisu retki čak ni u mnogo manjim prostorima. U engleskom gradu Vestkotu, na primer, dugoročne tenzije između komšija izazvao je baštenski patuljak postavljen na uskom zelenom pojasu između dve parcele.

Ovakvi primeri pokazuju koliko su važni jasni sporazumi o korišćenju zajedničkih ili pograničnih područja – čak i kada je u pitanju samo nekoliko kvadratnih metara zemljišta.