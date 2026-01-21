Slušaj vest

Više od 130 zemalja potvrdilo je učešće na Specijalizovanoj izložbi EXPO 2027. koja će se održati od 15. maja do 15. avgusta u Beogradu.

Srbija je već sada postavila rekord po broju učenika, ali to je tek početak. Kompleks koji se gradi u Surčinu iz dana u dan je sve impozantniji, a najveće gradilište na Balkanu trenutno upošljava više od 4.000 radnika koji svakodnevno grade i po snegu i hladnoći.

Prekretnica za razvoj zemlje

EXPO nije samo izložba, već ekonomska prekretnica za Srbiju koja će dodatno ubrzati razvoj naše zemlje u svakom njenom segmentu. O važnosti ovog projekta više puta je govorio predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji često zajedno sa ministarom finasija Sinišom Malim dođe na gradilište da se lično uveri kako napreduju radovi.

- Sve mora da se završi do 1. decembra 2026. Biće tu i deo projeketa koji će se nastaviti, poput izgradnje metroa u Beogradu, čija će prva linija biti završena do kraja 2028. godine - rekao je nedavno predsednik Srbije.

Iako je Srbija imala nešto kraći rok za pripremu u odnosu na druge zemlje, svi radovi na terenu odvijaju se planiranom dinamikom. Impozantno naselje je završeno, obrisi Nacionalnog stadionaveć se vidi ispod skela, a završeni su svi radovi kad su u pitanju podzemne instalacije što je bilo izuzetno zahtevno.

Napravljena kompletna infrastruktura koja će omogućiti normalno funkcionisanje 150.000 ljudi. To će ujedno biti i ogroman potencijal za ovu lokaciju kad se EXPO završi.

Izložbene hale 7 hala u zoni budućeg sajma koje su povezane aneksima

6 hala dimenzija 90 sa 130 metara, visine 10 metara

univerzalna hala 5 veličine 90 sa 140 metara, visine 13 metara

Sada se radi na konstrukcijama i zatvaranju hala, a potom će se ugrađivati instalacije i na taj način se formira infrastrukturni sklop na celoj lokaciji. Kompleks će imati sedam hala koje će biti povezane aneksima i gde će se nakon izložbe preseliti Beogradski sajam. Plan je da hale budu zatvorene i pod krovom do polovine februara.

Stambeni kompleks sa 1.500 stanova, takozvano Ekspo selo u kojem će boraviti delegacije zemalja učesnica potpuno je pod krovom, pa se rade se unutrašnji radovi. Stanovi će biti kompletno završeni, opremljeni nameštajem i belom tehnikom do polovine oktobra kada će biti završena i putna infrastruktura. Kompleks će imati 10.000 parking mesta.

Pored samog kompleksa za EXPO, koji će pored stanova za učesnike imati moderan hotel sa četiri zvezdice i akvarijum, radi se na uređenju priobalja Save, izgradnji pristaništa sa ciljem da Savsko priobalje postane prijemna tačka za brodove i kruzere tokom EXPO izložbe.

Mreža saobraćajnica

Gradi se impresivna putna mreža i bulevara, pa će kompleks imati osam saobraćajnica ukupne dužine 11,85 km sa po dve trake, 18 km železničke pruge sa stanicom koja će biti povezana sa aerodromom i centrom grada, petlju koja će biti direktna veza sa obilaznicom i auto-putem A1, kao i auto-putem Miloš Veliki.

Poseban ponos Srbije biće Nacionalni stadion na tri nivoa sa 52.000 mesta za gledaoce. Imaće tri zelena prstena površine 5.000 kvadrata, 44 stuba visine 40 metara, a 32 hektara će biti površina kompletnog kompleksa stadiona.

Putna infrastruktura 8 saobraćajnica, ukupne dužine 11,85 km, sa po dve trake

18 km železnicke pruge sa stanicom koja ce biti povezana sa aerodromom i centrom grada

petlja koja ce biti direktna veza sa obilaznicom i auto-putem A1

put koji će ići ka Novom Beogradu i biti povezan sa auto-putem Miloš Veliki

Nakon završetka EXPO - a Beograd će dobija kompleks koji će ostati na ponos srpskoj prestonici i njenim građanima, ali i jedinstven prostor u ovom delu Evrope koji nema ni jedna zemlja u regionu.

Dobijamo kapacitete za organizovanje i drugih sajamskih manifestacija kakve ranije nismo mogli da organizujemo zato što nismo imali prostor za tako nešto. Jedno je sigurno, EXPO će zauvek promeniti lice Beograda i Srbije, na način kako to niko nije ni mogao da zamisli pre samo nekoliko godina.

Očekuje se 4 miliona posetilaca

Prostor namenjen specijalizovanoj izložbi EXPO 2027. moći će da primi do 150.000 ljudi. Procena je da će radnim danima biti oko 70.000 posetilaca, vikendom i do 120.000 ljudi koji će želeti da pogledaju izložbu.

Prema procenama očekuje se oko četiri miliona posetilaca od kojih će milion i po biti stranci što predstavlja veliku razvojnu šansu ne samo za Beograd, već i za celu Srbiju i region.

