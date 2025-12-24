Slušaj vest

Jerinić je podsetio da je početni cilj bio učešće 120 država, što znači da već sada imamo razlog za izuzetno dobre vesti - svet se raduje dolasku u Beograd i prepoznaje Srbiju kao mesto susreta nacija, dijaloga i novih ideja.

- Ekspo 2027 Beograd je ujedno i najbrže popunjena Ekspo izložba u istoriji, što daje dodatni podsticaj da ovaj događaj bude upisan među najznačajnije u istoriji međunarodnih izložbi. Do početka manifestacije ostalo je više od 500 dana, a očekuje se da će broj zemalja učesnica nastaviti da raste.

WhatsApp Image 2025-12-03 at 7.49.42 PM (1).jpeg
Foto: Damir Dervišagić

Ekspo će biti mesto na kojem će zemlje sveta predstaviti svoje kulture, nasleđe, ideje i vizije boljeg sveta – kroz nacionalne paviljone i više od 8.000 događaja, u kojima će uživati milioni posetilaca.

Građani Srbije mogu s pravom da budu ponosni što će naša zemlja biti domaćin jednog od najvećih međunarodnih događaja, kao i na ugled koji Srbija i njen narod uživaju u svetu. Indonezija je 130. država koja je potvrdila učešće na Specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027 Beograd - istakao je Jerinić.

Biznis Kurir

Ne propustitePolitika"Ovo nije projekat Beograda, već cele Srbije!" Premijer Macut o Ekspu 2027: Specijalizovana izložba Ekspo 2027 ostaviće i materijalno nasleđe!
2.jpg
PolitikaBLOKADERIMA EKSPO NAREDNA META! Nakon štete sa Generalštabom, bez srama poručuju: "Sledeća stanica..."
EXPO 2027
InfoBizEvropska prestonica budućnosti! Expo 2027 transformisaće Beograd: Bulevari, Savsko pristanište, Nacionalni stadion i najveći akvarijum na Balkanu
EXPO
InfoBizExpo 2027 objavljuje poziv domaćim autorima za učestvovanje u kreiranju zvaničnih uniformi volontera i zaposlenih na specijalizovanoj izložbi
Vizual uniforme Expo 2027