Ovo je izjavio je direktor preduzeća EXPO 2027 Danilo Jerinić dodajući da će odmah potom početi primopredaja prostora učesnicima, koji će svoje prostore tada početi da opremaju.

Jerinić je za TV Prva naveo da su svi planirani rokovi za radove tokom 2025. godine ispunjeni, a da će tokom tekuće godine u martu biti održan naredni veliki međunarodni tehnički sastanak sa predstavnicima država-učesnica, sličan ovogodišnjem na kojem je bilo 400 delegata iz oko 150 zemalja.

- Na njemu smo razgovarali i o procedurama koje su neophodne da bi pristupili radu na svojim paviljonima... Te države će radi učešća na EXPO-u u velikoj većini angažovati domaće kompanije ili će angažovati domaću radnu snagu - od advokata i knjigovođa do građevinskih firmi - rekao je Jerinić.

On takođe smatra da će EXPO 2027 biti "najveći globalni događaj, barem kad je Evropa u pitanju", a da organizatori u tekućoj godini moraju da uspostave i jedinstveni informacioni portal za obaveštavanja svih budućih država-učesnica.