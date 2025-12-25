Slušaj vest

Ugovor o učešću Islamske Republike Iran na specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027 Beograd potpisali su danas u Beogradu komesar za Ekspo i ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević, direktor Ekspo 2027 Beograd Danilo Jerinić i komesar sekcije Islamske Republike Iran za Ekspo 2027 Beograd Sodaif Beikzadeh.

Ugovorom će biti omogućena realizacija daljih operativnih koraka nastupa Irana kao učesnika, rečeno je u Ekspo plejgraundu na Beogradskom sajmu.

Ministarka Lazarević je izrazila izuzetno zadovoljstvo što može da ugosti delegaciju iz Irana.

- Upravo smo potpisali ugovor o njihovom zvaničnom učešću na Međunarodnoj specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027 u Beogradu. Koristim priliku da istaknem da raste broj zemalja - preko 130 je potvrdilo učešće i taj broj i dalje raste - navela je ona.

Lazarević je ukazala da će učešće Irana unaprediti bilateralne odnose dve zemlje i istakla da Srbija poštuje principe Islamske Republike Iran kada je reč o teritorijalnom integritetu i suvenitetu Srbije.

- Osim dobrih političkih odnosa, učešćem Irana unapredićemo i naše ekonomske odnose. Ali, svakako je izvanredna prilika da se ova zemlja prikaže u najboljem svetlu i unapred se svi radujemo saradnji, a do Ekspa nas očekuje još puno posla - rekla je Lazarević.

Foto: EXPO 2027 Beograd – Dragan Kujundžić

Prema njenim rečima, partneri iz Irana su već započeli ozbiljne pripreme.

- Fantastični promotivni video Irana je dokaz njihove posvećenosti da učestvuju na međunarodnoj izložbi Ekspo 2027 u Beogradu, koji je najvažniji projekat za Srbiju - istakla je ministarka.

Direktor preduzeća Ekspo 2027. Beograd, Danilo Jerinić rekao je da je Irana već krajem februara, početkom marta potvrdio učešće na Ekspu i naveo da to za Srbiju predstavlja potvrdu dobrih odnosa.

- Za našu zemlju je to važna poruka, jer mi smo Ekspo koji je najbrže popunjen, a Iran je među prvima potvrdio učešće - naveo je Jerinić.

Dodao je da je sa predstavnicima Irana razgovarano i izrazio uverenje da će ta zemlja imati uspešnu i atraktivnu izložbu.

- Imajući u vidu vašu bogatu tradicju kada je u pitanju i muzika i sport i igra. Nadam se da će vam 93 dana trajanja Ekspa biti dovoljno da prikažete sve - dodao je Jerinić.

On je zahvalio Iranu na učešću i dodao da je Ekspo još jedan korak ka unapređenju odnosa dve zemlje. Program Islamske Republike Iran sa kojim će se predstaviti na Ekspu 2027 nosi slogan "Hajde da se igramo zajedno".

Međunarodna specijalizovana izložba Ekspo 2027 Beograd, na temu "Igraj za čovečanstvo: Sport i muzika za sve", biće održana u Beogradu od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine.

Reč je o manifestaciji pod pokroviteljstvom Međunarodnog biroa za izložbe (BIE), koja okuplja države, međunarodne organizacije, kompanije i stručnjake iz različitih oblasti sa ciljem predstavljanja inovacija, novih tehnologija i kulturnih sadržaja.

Do sada je 130 zemalja potvrdilo učešće na specijalizovanoj izložbi Ekspo u Beogradu 2027. godine.

Komesar sekcije Islamske Republike Iran za Ekspo 2027 Beograd, Sodaif Beikzadeh, izjavio je danas da Iran svojim učešćem želi da ojača veze sa državom i narodom Srbije, istakavši da ovakvi događaji imaju višestruke benefite na globalnom nivou - od povezivanja naroda, razmene ideja i iskustva do jačanja ekonomskih i diplomatskih odnosa.

- Islamska Republika Iran želi da ojača svoje veze sa narodom i vladom Srbije učešćem na beogradskoj izložbi, istovremeno odražavajući dostignuća zemlje, uvodeći civilizacijske, kulturne i društvene simbole, kao i razvijajući i produbljujući međunarodne interakcije i kontakte u različitim oblastima - naveo je on nakon svečanog potpisivanja ugovora o učešću Irana na Ekspu 2027 u Beogradu.