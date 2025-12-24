Slušaj vest

Ugovor su potpisali direktor kompanije EXPO 2027 d.o.o. Beograd Danilo Jerinić i ministarka unutrašnje i spoljne trgovine u Vladi Srbije i komesar za Ekspo 2027 Beograd Jagoda Lazarević sa komesarom Ruske Federacije za Ekspo 2027 Beograd Aleksejem Gruzdevim.

Potpisivanjem ugovora formalizuje se angažman Ruske Federacije i započinju dalji operativni koraci njenog nastupa kao zvaničnog učesnika, u skladu sa pravilima Međunarodnog biroa za izložbe (BIE) i praksom utvrđenom Pariskom konvencijom o međunarodnim izložbama iz 1928. godine.

Ministarka Lazarević je istakla da će Ruska Federacija imati veliki i reprezentativan paviljon na prestižnoj lokaciji u okviru kompleksa Ekspa 2027, što predstavlja dodatnu vrednost za projekat od strateškog značaja za Srbiju. Ona je navela da potpisivanje ugovora predstavlja još jedan korak ka jačanju bilateralnih odnosa i unapređenju ekonomske saradnje, kao i priliku da se Rusija predstavi u najboljem svetlu.

„Tema izložbe omogućava Ruskoj Federaciji da pokaže sve ono u čemu je snažna – od igre, sporta i kulture, do drugih oblasti važnih za buduću ekonomsku saradnju“, rekla je Lazarević, dodajući da prisustvo ruskog komesara u Beogradu predstavlja važan korak ka maju 2027. godine, kada će Beograd ugostiti učesnike iz celog sveta.

Direktor Danilo Jerinić ocenio je da potpisivanje ugovora sa Rusijom predstavlja izuzetno važan momenat za Ekspo 2027, imajući u vidu da je reč o najvećem međunarodnom događaju u istoriji Srbije. On je izrazio uverenje da će Rusija, na osnovu iskustava sa prethodnih ekspo izložbi, imati zapažen i kvalitetan nastup u Beogradu.

Komesar Ruske Federacije Aleksej Gruzdev podsetio je da je Rusija podržala kandidaturu Srbije za domaćina Ekspa 2027 i izrazio zadovoljstvo tom pobedom. Naveo je da Rusija učestvuje na Ekspu još od 1981. godine i da će i u Beogradu predstaviti nove tehnologije i inovativna rešenja.

„Naš paviljon će dostojno predstaviti Rusiju i u potpunosti odgovoriti temi izložbe. Naš slogan biće ‘Play to be’, jer želimo da pokažemo koliko je igra važna za život, muziku, medicinu i visoke tehnologije“, rekao je Gruzdev, dodajući da će Rusija biti predstavljena i kroz poslovni i kroz kulturni program.

Svečanom potpisivanju prisustvovali su i ambasador Ruske Federacije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko, kao i trgovinski predstavnik Ruske Federacije u Srbiji Irina Negrebetskaja.