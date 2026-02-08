Slušaj vest

Na oglasnim portalima već duže vreme dominira ponuda seoskih kuća. Najveći broj kupaca traži pristupačne nekretnine koje bi koristili kao vikendice ili kao vid dodatne investicije. Ipak, u ponudi se mogu pronaći i kuće koje su u potpunosti renovirane, odmah useljive i cenovno znatno iznad proseka, ostavljajući utisak luksuznog stanovanja kakvo se češće vezuje za gradska naselja.

Jedan takav primer pojavio se na oglasnom portalu Dijaspora.online. Reč je o kući u okolini Rume koju oglašivač opisuje kao etno objekat, potpuno renoviran, uz napomenu da se nalazi na svega pet minuta od Šapca. Cena nekretnine iznosi 98.000 evra, što na prvi pogled može delovati previsoko za seosku kuću.

Da li biste dali 98.000 evra za ovu kuću: Ne znate da vredi dok ne vidite šta se nalazi iza starih vojvođanskih zidova

Međutim, fotografije u oglasu otkrivaju enterijer koji značajno odstupa od uobičajene ponude. Iza zidova stare vojvođanske kuće nalazi se prostor uređen u kombinaciji starinskog i modernog stila, sa visokim plafonima, kaminom i kamenom rernom, što celokupnom ambijentu daje utisak luksuza i autentičnosti.

Iako sam oglas ne sadrži mnogo tehničkih detalja, dostupne fotografije ukazuju na to da je reč o urednoj, održavanoj i odmah useljivoj nekretnini, koja bi potencijalnim kupcima mogla biti interesantna ne samo kao vikend objekat ili investicija, već i za dugoročan boravak.