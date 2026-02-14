Slušaj vest

Krajem prošle godine u Hrvatskoj je bilo zaposleno više od 36.000 radnika sa nepunim radnim vremenom, prema podacima Hrvatskog zavoda za penziono osiguranje (HZMO)

Iako po zakonu imaju ista prava kao i svi ostali radnici, mnogi poslodavci im uskraćuju ova prava, o čemu svedoči priča i pitanje koje je penzioner postavio pravnoj službi Sindikata penzionera Hrvatske (SUH).

Osporavanje prava na bolovanje

- U penziji sam i zaposlen sam na određeno vreme, sa nepunim radnim vremenom. Razboleo sam se, a poslodavac mi kaže da nemam pravo na bolovanje. Da li imam pravo na bolovanje i šta treba da uradim - objasnio je on.

SUH odgovara da radnik ima pravo na bolovanje, bez obzira da li ima ugovor o radu na određeno ili stalno vreme, puno ili nepuno radno vreme.

Za periode u kojima radnik ne radi iz opravdanih razloga, a bolest je opravdan razlog prema zakonu, radnik ima pravo na naknadu plate, objašnjavaju iz SUH, piše Dnevno.hr

Obratite se svom lekaru opšte prakse

- Ako ste odsutni sa posla zbog bolesti, trebalo bi da se obratite svom lekaru opšte prakse i što pre obavestite poslodavca o vašoj privremenoj sprečenosti za rad, a najkasnije u roku od tri dana, dostavite poslodavcu lekarsko uverenje o vašoj privremenoj sprečenosti za rad i njenom očekivanom trajanju. Ako iz opravdanih razloga ne možete da dostavite uverenje, dužni ste da to učinite što je pre moguće, a najkasnije u roku od tri dana od dana prestanka razloga koji su vas sprečili u tome. Što se tiče same naknade plate tokom bolovanja, do 42. dana je isplaćuje poslodavac, a od 43. dana je isplaćuje HZZO. Međutim, ako je radnik stariji od 70 godina, onda naknadu za dugotrajno bolovanje isplaćuje poslodavac - navodi se.