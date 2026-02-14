Slušaj vest

Krajem prošle godine u Hrvatskoj je bilo zaposleno više od 36.000 radnika sa nepunim radnim vremenom, prema podacima Hrvatskog zavoda za penziono osiguranje (HZMO)

Iako po zakonu imaju ista prava kao i svi ostali radnici, mnogi poslodavci im uskraćuju ova prava, o čemu svedoči priča i pitanje koje je penzioner postavio pravnoj službi Sindikata penzionera Hrvatske (SUH).

Osporavanje prava na bolovanje

- U penziji sam i zaposlen sam na određeno vreme, sa nepunim radnim vremenom. Razboleo sam se, a poslodavac mi kaže da nemam pravo na bolovanje. Da li imam pravo na bolovanje i šta treba da uradim - objasnio je on.

SUH odgovara da radnik ima pravo na bolovanje, bez obzira da li ima ugovor o radu na određeno ili stalno vreme, puno ili nepuno radno vreme.

Za periode u kojima radnik ne radi iz opravdanih razloga, a bolest je opravdan razlog prema zakonu, radnik ima pravo na naknadu plate, objašnjavaju iz SUH, piše Dnevno.hr

Obratite se svom lekaru opšte prakse

- Ako ste odsutni sa posla zbog bolesti, trebalo bi da se obratite svom lekaru opšte prakse i što pre obavestite poslodavca o vašoj privremenoj sprečenosti za rad, a najkasnije u roku od tri dana, dostavite poslodavcu lekarsko uverenje o vašoj privremenoj sprečenosti za rad i njenom očekivanom trajanju. Ako iz opravdanih razloga ne možete da dostavite uverenje, dužni ste da to učinite što je pre moguće, a najkasnije u roku od tri dana od dana prestanka razloga koji su vas sprečili u tome. Što se tiče same naknade plate tokom bolovanja, do 42. dana je isplaćuje poslodavac, a od 43. dana je isplaćuje HZZO. Međutim, ako je radnik stariji od 70 godina, onda naknadu za dugotrajno bolovanje isplaćuje poslodavac - navodi se.

Kurir Biznis/Kamatica

Ne propustiteInfoBizKako funkcioniše "eBolovanje - Poslodavac": U ponedeljak onlajn info dan
stockphotoportraitofayoungwomansneezingintotissuesickwomanfluwomancaughtcoldyoungwoman1353147494.jpg
InfoBizNOVI SISTEM DOSTAVLJANJA DOZNAKA ZA BOLOVANJE! Velike promene za sve koji su ih koristili, ovo su detaljni koraci
doktor meri krvni pritisak pacijentu
NovčanikBOLOVANJE POJEDE 30.000 DINARA PLATE! Evo koliko vam poslodavci pokrivaju troškove, a kad vas čeka agonija
Bolestan čovek na bolovanju
InfoBizNEMAČKA U OZBILJNOM PROBLEMU SA ZAPOSLENIMA: Radnici sve manje žele da rade, a evo šta je glavni razlog nezadovoljstva
Radnik sedi i drži se za glavu