Moderne tehnologije i društvene mreže pokorile su svet, a mahom ih koriste mlađe generacije. Međutim, da ni oni malo stariji ne beže od svih benefita novog doba najbolje dokazuje Vidomir Vide Kojadinović sa Mokre Gore, koji je u svojim sedamdesetim prvi put otvorio svoj nalog i za kratko vreme postao omiljen. Njegove dogodovštine prate mnogi, a srca osvaja svojom prirodnošću i šarmom pa ga nazivaju još i najstarijim influenserom u Srbiji.

- Dugo sam radio sa ljudima kao trgovac. Kad sam otišao u penziju kupio sam ovce i koze, hteo malo da se odmorim od ljudi. Ali, unuk mi jednog dana donese mobilni telefon i kaže uvek si deda bio moderan, moraš i sad. Oni meni dadoše i pokazaše, a napravili su mi i fejsbuk. Ja četiri dana ništa nisam jeo, ni spavao, sve sam pokušavao da naučim kako funkcioniše, imao sam onu ikonicu "zatvori sve", pa me je to nekoliko puta spasilo. Žena već zvala decu i rekla da samo buljim u telefon. Nakon četiri dana pogodim ja onu priču da okačim na fejbuk i tako je sve počelo, kaže uz širok osmeh ovaj influenser.

Tada se pred deda Vidom otvorila neka druga dimenzija, sve je kupio snimkom na kom čuva ovce da mu ne pobegnu. Od tada na dnevnom nivou mu je stizalo na stotine zahteva za prijateljstvo, učlanio se u mnoge grupe i malo po malo, postao jedan od najpopulurnijih članova fejsbuk zajednice u svom kraju. Donelo mu je to i malo problema, jer je neretko zaboravljao na ovce i kokoške. Kako kaže, gledao je samo u telefon.

- Jedno jutro ja odem da nahranim kokoške, kad vidim da sam uveče zaboravio da ih zatvorim. Sve su pobegle, samo peruške su mi od njih ostale. Pomislim tada, pa Vidomire šta ti to treba u 70-oj godini da ti zbog fejsa pobegnu kokoši? Ja ti to napišem na jednoj mojoj mokrogorskoj grupi, kad vidiš omladinu posle dva dana nosi kokoške. Imao sam osam, kad dobih 21. Žena mi tada rekla, eto nama i neke koristi od tog tvog telofona, priseća se deda Vidomir.

Njegova popularnst brzo je rasla, a onda je morao da ugasi profil jer mu je na kratko bio hakovan.

- Navikne se čovek na to i teško se odvikava. Mesec dana bih ja bez fejbuka, mnogo mi je bilo teško. Prijatelji me pitaju zašto sam ih obrisao, ja sam im rekao da sam morao ugasiti jer je svašta počelo da stiže. Bolje da vam ne pričam šta je to sve bilo. Nekako se povratim posle mesec dana i kad sam ponovo imao profil kao da me je obasjalo sunce, iskren je ovaj deda sa Mokre Gore.

Vidomir ništa nije prepustio slučaju, pa je tako napravio i selfi-štap za koji se može reći da je jedinstven ne samo u Srbiji, već u čitavom svetu. Na jedno drvo stavio je parče lima u koji ubaci telefon, klikne na odbrojavanje, namesti se i - snima.

Iako gazi osmu deceniju života vitalan i uvek nasmejan, Vidomir pokazuje da su godine samo broj na papiru. Kao i to da vam za influens na društevnim mrežama nisu potrebni ni skupoceni automobili, savršeni životi i stanovi, kao ni šareni, zdravi obroci - dovoljno je samo da imate neodoljivu harizmu.