Prevoznici u Srbiji prekinuće blokadu teretnih prelaza danas u 15 sati.

Podsetimo, u toku je peti dan blokade teretnih graničnih prelaza. Ovoj odluci prethodio je zajednički sastanak vozača kamiona iz Srbije sa prevoznicima iz BiH.

Evropska komisija predstavila novu viznu strategiju u kojoj se nalazi i predlog kojim bi bio rešen problem ograničenja boravka profesionalnim vozačima u Šengen zoni.

Blokade vozača kamiona su počele u ponedeljak, 26. januara u podne, a prevoznici su poručili da će prelaze blokirati sve dok se ne nađe rešenje za ograničavanje boravka profesionalnih vozača na teritoriji Šengena.

Biznis Kurir/Blic Biznis

kamioni01 AP Eldar Emric.jpg
Marko Čadež
kamioni kolona kamiona zastoj na granici
kamioni (2).png