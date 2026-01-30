Blokada graničnih prelaza od strane vozača kamiona završava se posle 5 dana.
Vozači kamiona prekidaju protest: Blokada graničnih prelaza završava se posle 5 dana
Prevoznici u Srbiji prekinuće blokadu teretnih prelaza danas u 15 sati.
Podsetimo, u toku je peti dan blokade teretnih graničnih prelaza. Ovoj odluci prethodio je zajednički sastanak vozača kamiona iz Srbije sa prevoznicima iz BiH.
Evropska komisija predstavila novu viznu strategiju u kojoj se nalazi i predlog kojim bi bio rešen problem ograničenja boravka profesionalnim vozačima u Šengen zoni.
Blokade vozača kamiona su počele u ponedeljak, 26. januara u podne, a prevoznici su poručili da će prelaze blokirati sve dok se ne nađe rešenje za ograničavanje boravka profesionalnih vozača na teritoriji Šengena.
