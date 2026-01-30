Slušaj vest

Prevoznici u Srbiji prekinuće blokadu teretnih prelaza danas u 15 sati.

Podsetimo, u toku je peti dan blokade teretnih graničnih prelaza. Ovoj odluci prethodio je zajednički sastanak vozača kamiona iz Srbije sa prevoznicima iz BiH.

Evropska komisija predstavila novu viznu strategiju u kojoj se nalazi i predlog kojim bi bio rešen problem ograničenja boravka profesionalnim vozačima u Šengen zoni.

Blokade vozača kamiona su počele u ponedeljak, 26. januara u podne, a prevoznici su poručili da će prelaze blokirati sve dok se ne nađe rešenje za ograničavanje boravka profesionalnih vozača na teritoriji Šengena.