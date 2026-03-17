Neki smatraju da nije u redu smestiti roditelje u dom za stare

Slušaj vest

Od 1. februara na snagu je stupilo novo povećanje cena smeštaja u domovima za stare, a podaci iz Srema pokazuju da su troškovi već značajno porasli i da razlika između državnih i privatnih ustanova više nije onakva kakva je nekada bila.

U državnom Gerontološkom centru "Srem" u Rumi, koji važi za jednu od ključnih ustanova socijalne zaštite u ovom delu zemlje, cene smeštaja danas se kreću od oko 45.000 do 68.000 dinara mesečno, u zavisnosti od nivoa nege i uslova boravka. Samo pre godinu dana cena je bila oko 40.000 dinara, što znači da je i državni sektor već zahvaćen poskupljenjem. I pored toga, interesovanje je veliko, a liste čekanja dostižu i do 160 prijavljenih, zbog čega mnoge porodice ne mogu da računaju na ovu opciju kada im je smeštaj hitno potreban.

Zbog toga se sve više građana okreće privatnim domovima, gde je prijem brži, ali su cene znatno više. U Sremu, smeštaj za pokretne korisnike uglavnom se kreće između 60.000 i 80.000 dinara, za polupokretne između 70.000 i 90.000, dok za nepokretne i korisnike kojima je potrebna pojačana nega cena često prelazi 100.000 dinara mesečno. U Sremskoj Mitrovici prosečna cena je oko 70.000 dinara, ali u praksi retko ostaje na tom iznosu.

Osnovna cena, naime, najčešće nije konačna. Dodatno se naplaćuju terapije, lekovi, pregledi i intenzivnija nega, pa ukupan mesečni trošak za porodice često bude znatno veći od početno planiranog i prelazi iznos od 100.000 dinara.

Porodice koje traže adekvatan smeštaj za svoje starije članove suočavaju se sa velikim finansijskim izazovima. Cene u domovima za stare i visok trošak kućne nege doveli su mnoge do teške dileme kako obezbediti najbolju moguću brigu za svoje voljene, a ostati u granicama prihvatljivog budžeta. Državni domovi nude niže cene, ali uz čekanje, dok privatni domovi omogućavaju brži smeštaj, ali uz značajno veće troškove.

Najnovije povećanje cena dodatno je naglasilo trend koji je već prisutan na tržištu, a to je da troškovi smeštaja rastu iz godine u godinu. Ono što je do skoro bilo dostupno širem krugu ljudi danas postaje sve teže dostižno, pa se briga o starijima sve češće pretvara u ozbiljan finansijski teret za porodice u Sremu i širom Srbije.

Ključni podaci pokazuju da se smeštaj u državnim domovima trenutno kreće između 45.000 i 68.000 dinara, dok privatni domovi dostižu iznose od 60.000 do preko 100.000 dinara mesečno, što jasno govori da izbor više nije samo pitanje kvaliteta usluge, već pre svega finansijskih mogućnosti.