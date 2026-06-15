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Na svega tridesetak kilometara od Pirota, na putu ka granici sa Bugarskom, nalazi se jedno od najlepših, a istovremeno i najmanje poznatih prirodnih čuda Srbije - kanjon reke Jerme. Ovaj nestvarni predeo, okružen strmim liticama, zelenim obroncima i planinskim vrhovima, često nazivaju i "srpskim Koloradom“, koji mnogi domaći putnici tek otkrivaju.

Crkva iz 14. veka

Put do kanjona vodi iz Pirota preko sela Sukovo i Vlasi, a vožnja traje manje od sat vremena. Asfaltni put prolazi kroz živopisne predele, pored starih seoskih domaćinstava i pašnjaka, dok se pred posetiocima postepeno otvara spektakularan pogled na usečenu dolinu reke Jerme.

Ono što ovaj kraj čini posebnim jeste spoj netaknute prirode, istorije i duhovnosti. Najpoznatija znamenitost svakako je Poganovski manastir, jedan od najvrednijih spomenika srpske srednjovekovne kulture. Smešten tik uz reku Jermu, u podnožju stena koje ga štite od vetrova i vremena, manastir deluje kao da je izrastao iz same prirode.

Crkva posvećena Svetom Jovanu Bogoslovu podignuta je krajem 14. veka, u vreme kada je ovim krajevima vladao Konstantin Dragaš. Unutrašnjost hrama krase izuzetno očuvane freske koje stručnjaci smatraju jednim od najznačajnijih dostignuća poznovizantijskog slikarstva na Balkanu. Posebnu pažnju privlači freska Bogorodice sa Hristom, koja se ubraja među najlepše primere srednjovekovne umetnosti u Srbiji.

Za nastanak manastira vezana je i zanimljiva legenda. Prema narodnom predanju, manastir je dobio naziv „Poganovski“ po selu Poganovo, a ne po reči „pogan“ odnosno prljav. Ipak, vekovima su kružile priče da su se u ovim nepristupačnim krajevima nekada davno skrivali razbojnici i hajduci, pa je tajanstvena atmosfera dodatno hranila maštu lokalnog stanovništva.

Idealan izlet

Poseta kanjonu Jerme idealna je za jednodnevni izlet. Ljubitelji prirode mogu da prošetaju uređenim stazama duž reke, istraže impresivne vidikovce i uživaju u fotografisanju jednog od najlepših pejzaža jugoistočne Srbije. Posebno su atraktivne litice Vetren i Greben, koje se uzdižu iznad kanjona i pružaju nezaboravan pogled na dolinu.

Najlepše vreme za posetu je proleće, kada priroda eksplodira u nijansama zelene boje, i jesen, kada šume dobijaju zlatne i crvene tonove. Leti je područje prijatno za boravak zbog svežine koju donosi reka, dok zimi kanjon poprima gotovo bajkovit izgled.

Nakon obilaska Jerme, neizostavna stanica je Pirot. Grad je nadaleko poznat po bogatoj gastronomiji koja privlači gurmane iz cele Srbije. Obavezno treba probati čuveni pirotski kačkavalj, peglanu kobasicu za koju se veruje da je srpski afrodizijak, jedinstveni specijalitet koji se pravi bez termičke obrade, kao i jagnjetinu ispod sača. Ljubitelji tradicionalne kuhinje ne bi trebalo da propuste ni belmuž, staro pastirsko jelo od sira i kukuruznog brašna.

Kanjon Jerme nije mesto koje se obilazi u žurbi. To je destinacija koja osvaja tišinom, netaknutom prirodom i osećajem da ste otkrili deo Srbije koji je ostao sačuvan od masovnog turizma. Upravo zato mnogi koji ga jednom posete kažu da mu se iznova vraćaju zbog pejzaža koji oduzima dah, srednjovekovnih svetinja i autentične atmosfere kakva se danas retko sreće.