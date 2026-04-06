Na svega 14 kilometara od Niš, nalazi se jedan od najneobičnijih pejzaža u Srbiji - Sićevačka klisura. U aprilu, ovaj prostor pokazuje svoj puni karakter. Nišava je snažna i brza, vegetacija tek ulazi u intenzivno zelenilo, a svetlo između stenovitih zidova klisure stvara kontraste koji deluju gotovo mediteranski - zbog čega se ovo mesto često naziva i „srpskom Sicilijom“.

Klisura nije samo prirodni fenomen. Ona je sloj po sloj istorije, pejzaža i aktivnosti - prostor kroz koji se krećete, istražujete i stalno otkrivate nešto novo.

Klisura između planina i vremena

Smeštena između padina Suva planina i Svrljiških planina, Sićevačka klisura je oblikovana tokom hiljada godina, ali njena priča ide mnogo dalje.

U blizini sela Sićevo nalaze se pećine pećine Balanica, gde su pronađeni ostaci stari više od 400.000 godina - ognjišta, kosti i tragovi ranih ljudi. To znači da dok danas prolazite kroz klisuru, krećete se kroz jedan od najstarijih naseljenih prostora u Evropi.

Šta videti: Tačke koje prave razliku

Jedno od prvih mesta na kojem treba stati je Sićevo. Iznad sela nalazi se panoramski vidikovac koji lokalci zovu „selfie tačka“ – ali pogled je mnogo više od toga. Ovde se jasno vidi tok Nišave kako seče klisuru, dok se planine zatvaraju oko nje.

U samom prostoru klisure nalazi se i hidroelektrana Sveta Petka, izgrađena 1908. godine prema idejama Nikole Tesle i Đorđa Stanojevića. Danas je i dalje u funkciji i daje zanimljiv kontrast - industrija usred netaknute prirode.

Za drugačiji doživljaj, skrenite ka selu Ostrovica i posetite Manastir Svete Petke Iverice i manastir Svete Bogorodice mesta koja su gotovo skrivena u steni i pružaju potpuno drugačiju energiju prostora.

Šta raditi: Aktivnosti koje ovde zaista imaju smisla

Sićevačka klisura je jedno od retkih mesta u Srbiji gde možete kombinovati više različitih aktivnosti u jednom danu i sve imaju prirodan kontekst. Sportsko penjanje na stenama klisure je među najpoznatijima u zemlji, a april je idealan jer temperature nisu visoke.

Sićevačka klisura, ilustracija

Za one koji žele pogled iz vazduha, poletište kod Sićeva jedno je od najboljih za paraglajding u ovom delu Evrope - stabilni vetrovi i otvoren pejzaž daju potpuno drugačiju perspektivu klisure.

Ako ostajete bliže zemlji, šetnja i vožnja bicikla uz Nišavu su najjednostavniji način da provedete vreme – posebno na delovima gde možete sići do same reke. U zavisnosti od vodostaja, početak proleća je i vreme kada kreću kajak i rafting ture.

Ukus i tradicija između vinograda

Zahvaljujući blagoj, gotovo mediteranskoj mikroklimi, Sićevo ima dugu vinsku tradiciju. Iako je nekadašnja velika vinarija zatvorena, poslednjih godina vraćaju se mali porodični vinogradi.

Ovo je mesto gde možete probati lokalna vina uz južnjačku kuhinju - ajvar, roštilj, domaće sireve – često u malim restoranima sa pogledom na klisuru.

Šta videti u okolini

Klisura je odlična baza za širi obilazak juga Srbije. U neposrednoj blizini nalazi se Niška Banja, idealna za kratki spa predah nakon dana provedenog napolju.

U samom Nišu, Niška tvrđava nudi potpuno drugačiji, urbani kontrast prirodi klisure. Za ozbiljniji izlazak u prirodu, Suva planina je na dohvat ruke sa stazama koje vode ka vidikovcima i zahtevnijim planinarskim rutama.

Zašto baš april

April je trenutak kada Sićevačka klisura ima najviše energije. Reka je snažna, ali bistra. Vegetacija je sveža i još uvek ne zaklanja poglede. Temperature su idealne za kretanje bilo da vozite, hodate ili se penjete. I što je ključno - prostor još uvek nije opterećen turistima.