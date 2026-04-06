Ako planirate putovanje za Uskrs, ali budžet vam je ograničen - ne brinite. Imamo rešenje za vas. Pitali smo ChatGPT da nam da predloge putovanja sa budžetom koji ne prelazi 100 evra i mora da pokrije prevoz, smeštaj i hranu.

1. Mini vikend u Srbiji

Najpovoljnija opcija je ostati u zemlji. Gradovi poput Niša, Subotice ili Sremskih Karlovaca nude povoljan smeštaj (privatne sobe ili hosteli od 1.700–2.400 dinara po noći), dok su hrana i gradske atrakcije često vrlo pristupačne.

Povratna karta autobusom iz Beograda košta najviše do 2.500 dinara, što znači da vam ostaje dovoljno za dve-tri obroke i šetnje po gradu.

2. Planinski odmor u predsezoni

Destinacije poput Zlatibora, Kopaonika ili Tara nude povoljne apartmane i privatne sobe van glavne sezone već od 2.300 do 3.000 dinara po noći. Planinske šetnje, uživanje u prirodi i besplatni vidikovci su savršen način da se relaksirate, a hranu možete kombinovati između domaćih restorana i pijaca kako bi ostali u budžetu.

3. Jeftin mini-put u Crnu Goru

Ako želite da vidite more, predsezona u manjim primorskim mestima kao što su Herceg Novi ili Igalo je izuzetno povoljna.

Privatni smeštaj može da košta oko 25 evra po noći, a obroci u lokalnim restoranima oko 5 -7 evra. Ako putujete autobusom (oko 20 - 25 evra povratna karta iz Beograda), sve može da stane u okvir od 100 evra.

4. “Budget-friendly” putovanje u Sloveniju ili Mađarsku

Za one koji žele inostranstvo, destinacije poput Ljubljane ili Pečuha mogu da se posete sa 100 evra ako koristite autobuske linije, povoljne hostele i spremate deo obroka sami (npr. doručak iz mini-market). Povratna karta autobusom obično košta 40 - 50 evra, a soba u hostelu od 15 - 20 evra po noći uz minimalne troškove hrane može da stane u budžet.

Saveti za putovanje sa 100 evra Birajte manje popularne gradove i predsezonu - cene smeštaja su tada niže

Kombinujte javni prevoz i pešačenje - taxi i Uber brzo “pojedu” budžet

Birajte privatne sobe ili hostele umesto hotela i gledajte ponude na Booking.com i Airbnb

Hranu planirajte pametno - lokalne kafane, pijace i marketi su najbolji izbor za ograničen budžet

Besplatne aktivnosti (šetnje, priroda, lokalni uskršnji sajmovi) maksimalno iskoristite

Iako 100 evra deluje skromno, uz dobru organizaciju moguće je isplanirati kratak, ali zanimljiv uskršnji odmor, čak i van Srbije.