Ako planirate putovanje za Uskrs, ali budžet vam je ograničen - ne brinite. Imamo rešenje za vas. Pitali smo ChatGPT da nam da predloge putovanja sa budžetom koji ne prelazi 100 evra i mora da pokrije prevoz, smeštaj i hranu.

1. Mini vikend u Srbiji

Najpovoljnija opcija je ostati u zemlji. Gradovi poput Niša, Subotice ili Sremskih Karlovaca nude povoljan smeštaj (privatne sobe ili hosteli od 1.700–2.400 dinara po noći), dok su hrana i gradske atrakcije često vrlo pristupačne.

Jeftino putovanje u Suboticu i na Palić

Povratna karta autobusom iz Beograda košta najviše do 2.500 dinara, što znači da vam ostaje dovoljno za dve-tri obroke i šetnje po gradu.

2. Planinski odmor u predsezoni

Destinacije poput Zlatibora, Kopaonika ili Tara nude povoljne apartmane i privatne sobe van glavne sezone već od 2.300 do 3.000 dinara po noći. Planinske šetnje, uživanje u prirodi i besplatni vidikovci su savršen način da se relaksirate, a hranu možete kombinovati između domaćih restorana i pijaca kako bi ostali u budžetu.

3. Jeftin mini-put u Crnu Goru

Ako želite da vidite more, predsezona u manjim primorskim mestima kao što su Herceg Novi ili Igalo je izuzetno povoljna.

Privatni smeštaj može da košta oko 25 evra po noći, a obroci u lokalnim restoranima oko 5 -7 evra. Ako putujete autobusom (oko 20 - 25 evra povratna karta iz Beograda), sve može da stane u okvir od 100 evra.

4. “Budget-friendly” putovanje u Sloveniju ili Mađarsku

Za one koji žele inostranstvo, destinacije poput Ljubljane ili Pečuha mogu da se posete sa 100 evra ako koristite autobuske linije, povoljne hostele i spremate deo obroka sami (npr. doručak iz mini-market). Povratna karta autobusom obično košta 40 - 50 evra, a soba u hostelu od 15 - 20 evra po noći uz minimalne troškove hrane može da stane u budžet.

Autobus


 Saveti za putovanje sa 100 evra

  • Birajte manje popularne gradove i predsezonu - cene smeštaja su tada niže
  • Kombinujte javni prevoz i pešačenje - taxi i Uber brzo “pojedu” budžet
  • Birajte privatne sobe ili hostele umesto hotela i gledajte ponude na Booking.com i Airbnb
  • Hranu planirajte pametno - lokalne kafane, pijace i marketi su najbolji izbor za ograničen budžet
  • Besplatne aktivnosti (šetnje, priroda, lokalni uskršnji sajmovi) maksimalno iskoristite

Iako 100 evra deluje skromno, uz dobru organizaciju moguće je isplanirati kratak, ali zanimljiv uskršnji odmor, čak i van Srbije.

Biznis Kurir/Citymagazin

