Gde otputovati za Uskrs za 100 evra: Jeftina putovanja u Srbiji, praznici na moru i u inostranstvu
Ako planirate putovanje za Uskrs, ali budžet vam je ograničen - ne brinite. Imamo rešenje za vas. Pitali smo ChatGPT da nam da predloge putovanja sa budžetom koji ne prelazi 100 evra i mora da pokrije prevoz, smeštaj i hranu.
1. Mini vikend u Srbiji
Najpovoljnija opcija je ostati u zemlji. Gradovi poput Niša, Subotice ili Sremskih Karlovaca nude povoljan smeštaj (privatne sobe ili hosteli od 1.700–2.400 dinara po noći), dok su hrana i gradske atrakcije često vrlo pristupačne.
Povratna karta autobusom iz Beograda košta najviše do 2.500 dinara, što znači da vam ostaje dovoljno za dve-tri obroke i šetnje po gradu.
2. Planinski odmor u predsezoni
Destinacije poput Zlatibora, Kopaonika ili Tara nude povoljne apartmane i privatne sobe van glavne sezone već od 2.300 do 3.000 dinara po noći. Planinske šetnje, uživanje u prirodi i besplatni vidikovci su savršen način da se relaksirate, a hranu možete kombinovati između domaćih restorana i pijaca kako bi ostali u budžetu.
3. Jeftin mini-put u Crnu Goru
Ako želite da vidite more, predsezona u manjim primorskim mestima kao što su Herceg Novi ili Igalo je izuzetno povoljna.
Privatni smeštaj može da košta oko 25 evra po noći, a obroci u lokalnim restoranima oko 5 -7 evra. Ako putujete autobusom (oko 20 - 25 evra povratna karta iz Beograda), sve može da stane u okvir od 100 evra.
4. “Budget-friendly” putovanje u Sloveniju ili Mađarsku
Za one koji žele inostranstvo, destinacije poput Ljubljane ili Pečuha mogu da se posete sa 100 evra ako koristite autobuske linije, povoljne hostele i spremate deo obroka sami (npr. doručak iz mini-market). Povratna karta autobusom obično košta 40 - 50 evra, a soba u hostelu od 15 - 20 evra po noći uz minimalne troškove hrane može da stane u budžet.
Saveti za putovanje sa 100 evra
- Birajte manje popularne gradove i predsezonu - cene smeštaja su tada niže
- Kombinujte javni prevoz i pešačenje - taxi i Uber brzo “pojedu” budžet
- Birajte privatne sobe ili hostele umesto hotela i gledajte ponude na Booking.com i Airbnb
- Hranu planirajte pametno - lokalne kafane, pijace i marketi su najbolji izbor za ograničen budžet
- Besplatne aktivnosti (šetnje, priroda, lokalni uskršnji sajmovi) maksimalno iskoristite
Iako 100 evra deluje skromno, uz dobru organizaciju moguće je isplanirati kratak, ali zanimljiv uskršnji odmor, čak i van Srbije.
Biznis Kurir/Citymagazin