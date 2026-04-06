Generalni sekretarijat Saveta Evropske unije (EU) zakazao je sastanak Radne grupe za proširenje i zemlje koje pregovaraju o pristupanju EU za sutra u Briselu, na kojem će biti razmatran predlog Evropske komisije o ukidanju dodatnih roming troškova za Zapadni Balkan, odnosno proširenju režima rominga "Roam Like at Home" (Roming kao kod kuće).

Prema programu koji je objavljen na sajtu Saveta EU, na sastanku će se razmatrati predlog Komisije da Evropska unija započne pregovore sa Zapadnim Balkanom o sporazumima o romingu.

Ako se pregovori uspešno završe, građani Srbije i celokupnog Zapadnog Balkana će moći da zovu, šalju SMS i koriste mobilne podatke u Evropskoj po cenama kao kod kuće, dok će građani Evropske unije prilikom putovanja na Zapadni Balkan imati iste povlastice.

Predlog ne znači automatsko uključenje Zapadnog Balkana u program "Roam Like at Home", već podrazumeva da će Evropska unija sa svakim partnerom sa Zapadnog Balkana sklopiti bilateralni sporazum, a od njih se očekuje i da se usklade sa standardima EU roming politike.

Sporazum takođe osigurava da potrošači imaju pravo na isti kvalitet i brzinu mobilne mreže kao kod kuće i da je kontaktiranje hitnih službi besplatno.

Pogodnosti mobilnog rominga u Evropskoj uniji su prethodno u julu 2025. proširene na Moldaviju i Ukrajinu.

Evropska unija je prvobitno uvela režim "Roam Like at Home" za svoje članice u junu 2017. godine.

Biznis Kurir/Blic

