Srbija je korak bliža uključivanju u slobodnu roming zonu Evropske unije, što znači da će građani uskoro moći da koriste svoje mobilne telefone u zemljama EU po istim cenama kao kod kuće.

Premijer Đuro Macut izjavio je u Londonu, na samitu Berlinskog procesa, da je ova inicijativa bila jedna od ključnih tema razgovora srpske delegacije sa evropskim zvaničnicima.

- To bi građanima znatno olakšalo svakodnevicu, putovanja, poslovne kontakte i veze sa porodicom. Mislim da je to korak koji nas još više povezuje sa Evropom - istakao je Macut.

Foto: Jakov Milošević

Predlog Srbije naišao je, prema njegovim rečima, na pozitivan odjek među partnerima iz EU, a tehničke konsultacije o usklađivanju tarifa već su u toku. Pored toga, Srbija je pokrenula i inicijativu da se period boravka vozača kamiona u šengenskoj zoni ne računa po danima, već prema stvarnom vremenu provedenom u vožnji, kako bi se izbegla zagušenja na granicama i olakšala trgovina.

Macut je u Londonu razgovarao i sa britanskim zvaničnicima o liberalizaciji viznog režima za akademske i studentske kategorije, ističući da Srbija želi još bližu saradnju sa zemljama Zapadne Evrope.