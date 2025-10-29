Cene poziva i interneta za građane Srbije tokom boravka u EU uskoro iste kao kod kuće! Premijer Đuro Macut poručio: Srbija na putu ka slobodnoj roming zoni!
Srbija je korak bliža uključivanju u slobodnu roming zonu Evropske unije, što znači da će građani uskoro moći da koriste svoje mobilne telefone u zemljama EU po istim cenama kao kod kuće.
Premijer Đuro Macut izjavio je u Londonu, na samitu Berlinskog procesa, da je ova inicijativa bila jedna od ključnih tema razgovora srpske delegacije sa evropskim zvaničnicima.
- To bi građanima znatno olakšalo svakodnevicu, putovanja, poslovne kontakte i veze sa porodicom. Mislim da je to korak koji nas još više povezuje sa Evropom - istakao je Macut.
Predlog Srbije naišao je, prema njegovim rečima, na pozitivan odjek među partnerima iz EU, a tehničke konsultacije o usklađivanju tarifa već su u toku. Pored toga, Srbija je pokrenula i inicijativu da se period boravka vozača kamiona u šengenskoj zoni ne računa po danima, već prema stvarnom vremenu provedenom u vožnji, kako bi se izbegla zagušenja na granicama i olakšala trgovina.
Macut je u Londonu razgovarao i sa britanskim zvaničnicima o liberalizaciji viznog režima za akademske i studentske kategorije, ističući da Srbija želi još bližu saradnju sa zemljama Zapadne Evrope.
„Naš cilj je jednostavan, da naši građani osećaju konkretne koristi od saradnje sa Evropom, u svakodnevnom životu, ne samo u političkim govorima - poručio je premijer.