PAVLE ŠOKIRAN NAKON OTVARANJA KOVERTE: Račun za telefon mora da plati 15.000 dinara više, a razlog za to je teško objašnjiv

Umesto da punim plućima uživa u svom odmoru na obalama Francuske, Beograđaninu Pavlu preselo je letovanje zbog iznenadne poruke njegovog telefonskog operatora, koji ga je obavestio da njegov račun iznosi oko 15.000 dinara.

S obzirom na to da se već pripremio na roming tako što je prethodno aktivirao dodatak za internet, nije mu bilo jasno odakle tolika suma. Kada se vratio u Srbiju, izvadio je listing poziva kako bi video o čemu se radi i tek tada mu ništa nije bilo jasno - naplaćeni su mu pozivi sa Malte na kojoj nije ni bio.

Pavle je korisnik ove mreže već četiri godine. Do sada nije imao nekih 'ozbiljnijih' problema sa ovim operaterom, međutim za vreme njegovog letovanja dogodila se potpuno suluda situacija koja ga je koštala oko 15.000 dinara.

foto: Shutterstock

Naime, pošto je putovao u Francusku, aktivirao je dodatak za internet odnosno roming paket za prenos podataka koji košta 1.700 dinara. Time je sebi obezbedio internet dok je u toj zemlji.

Međutim, šestog dana odmora stigla mu je poruka od operatera da njegov račun za telefon iznosi mnogo više nego što je inače – blizu 15.000 dinara. Ušao je na aplikaciju i video da još uvek ima neiskorišćenog interneta, ali da su mu naplaćeni neki čudni pozivi koje nije ni imao.

- Prosto neverovatna situacija. I dalje sam imao internet, a stiže mi obaveštenje da mi je uvećan račun za 15.000 dinara. Odmah sam isključio internet i tada sam video da sam konektovan na roming na Malti koja je, jelte, daleka više od hiljadu kilometara vazdušne linije od mesta gde se ja nalazim. Onda sam dokupio odnosno aktivirao još interneta za svaki slučaj jer mi i dalje nije bilo jasno šta se dešava, misleći da ću to rešiti kada se vratim u Srbiju - priča on i dalje ne verujući da mora da plati toliku sumu novca.

foto: Shutterstock

Čim je stigao kući, izvadio je listing poziva. Tek onda je usledio šok – tri stavke su pokazivale potrošnju interneta na Malti.

- Odmah sam pozvao korisnički centar. Nažalost, taj sistem za reklamaciju je veoma loš, odnosno osmišljen je u njihovu korist kako bi ljudi što pre odustali od svojih zahteva. Žena koja se javila kazala je da ne zna o čemu se radi, ali da vidi da se nešto dogodilo za šta ni ona nema objašnjenje jer tih dana kada mi je naplaćen prenos podataka na Malti, ja sam bio u Francuskoj - dodaje on.

Prema njegovim rečima, službenica je bila optmistična, rekavši da je sigurno neka greška u pitanju.

'Moguće je da ste uhvatili prekomorski signal'

Pošto je i dalje bio uporan i pozivao korisničku podršku ne bi li konačno dobio odgovor, rečeno mu je da postoji šansa da je uhvatio prekomorski signal, zbog čega mu je naplaćen internet.

foto: Shutterstock

- Ja sam bio u Francuskoj i koristio sam internet koji sam aktivirao. Kako ja mogu da znam da li negde mogu da uhvatim signal, da li sam upozoren na tako nešto? Ne. Dakle, uzeo sam paket od četiri gigabajta, pratio koliko potrošim interneta. Pred kraj putovanja sam ga dopunio. Na listingu se jasno vidi da je u Francuskoj zabeleženo nula dinara interneta jer sam koristio paket, dakle nisam ga prekoračio - dodaje on.

Pavlu je u međuvremenu stigao konačan odgovor od ovog operatora.

- Telefon iz Francuske se satelitski povezao sa Maltom, tako da je to to – račun moram platiti. Ne želim da se ganjam s njima, upravo idem da platim račun i da završim to. S pozitivne strane, srećan sam što mi ističe ugovor i što više neću imati posla s njima - kaže on.

