Slušaj vest

U narednih nedelju dana, odnosno do 19. decembra, litar evrodizela koštaće 198 dinara, dok je cena benzina 181 dinara. To znači da ostaje nepromenjeno i narednih nedelju dana.

Vučić o NIS-u: Spremni smo na svaki scenario

Vučić je istakao da građani još uvek ne osećaju probleme, ali da bi se to uskoro moglo promeniti:

- Građani dosad nisu osetili, ali osetiće... Kad banke prekinu platni promet s NIS-om, nećete imati pumpe u 51 mestu u Srbiji, ljudi će morati da putuju 30-40 km do pumpe.

Dodao je da će država nastojati da problem reši do 15. januara, te da ćemo još mesec dana uspeti da izdržimo. Govoreći o stanju zaliha, naglasio je da je situacija posebno osetljiva po pitanju dizela:

- Uvozimo derivate, imamo timove koji rade, uskoro ističu operativne rezerve NIS, posebno što se tiče dizela, i tu počinju naši problemi, radićemo dan za danom...

Prema njegovim rečima, država će uskoro proširiti izvore snabdevanja gasom:

- Država uskoro kreće u nabavku gasa i sa 'druge strane', ali verujem da ćemo održati dobre odnose i sa Rusima i sa Amerikancima. Veća mi je briga struja za 10-ak godina tako da nam treba jedna nuklearka ili dve manje.