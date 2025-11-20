Slušaj vest

Još se licitara ko bi mogao da kupi Naftnu industriju Srbije. Spekuliše se da bi to mogao da bude neki energetski gigant sa Bliskog istoka.

Šta će se dešavati na tržištu energenata u Srbiji dok se ne raščiste stvari oko NIS-a analizirali su gosti "Pulsa Srbije" na Kurir televiziji, a oni su bili Bojan Stanić, iz Privredne komore Srbije i Nebojša Atanacković, iz Unije poslodavaca Srbije.

Stanić je rekao da su postojale i druge opcije, ali da su manje povoljne.

- Izlazak iz vlasništva je daleko bolje, nego da se išlo na nacionalizaciju ili da se ništa nije diralo. Ova treća strana koja se javila kao kupac je verovatno po volji Rusiji i Amerikancima, jer su oni ti koji će presuditi da li će se realizovati sporazum - kaže Stanić.

Atanacković je istakao da bi rešenje stvari za ovaj postpuak bilo da se ponovo pokrene transport sirove nafte preko Janafa.

- To bi bilo razrešenje stvari, ka tome se teži sve vreme, ali smo bili u neizvesnosti do maltene danas, kada su se Rusi izjasnili oko prodaje svog udela u NIS-u. Njihovo je da traže kupca, ali moraju da nađu onog koga će i Amerikanci da prihvate. Neko iz arapskog sveta ima značajnije šanse da bude prihvaćen od Amerike, ali postoje priče da je Mol zainteresovan. Sa dosta optimizma očekujemo dalje razrešenje - rekao je Atanacković.

Cena goriva

Stanić je rekao da država određuje cene goriva i da bojazan oko toga ne postoji što se tiče građana i privrede.

- Kada govorimo o ceni goriva, ona je pod kontrolom države, pa neke veće promene u ceni ne bi trebalo očekivati. Ako je nabavna cena goriva skuplja, opet može da se menja akciza i da cena za maloprodaju ostane relativno slično. Strah je bio oko toga kako nastaviti poslovanje sa NIS-om, plašeći se tih sekundarnih sankcija od strane Amerike. Generalno, mnogi partneri su nastavili bez problema da posluju sa NIS-om - objasnio je Stanić.

Atanacković se nadovezao, pa istakao da će sigurno doći do određenih razgovora i pravljenja novog ugovora sa novim većinskim vlasnikom:

- To će se desiti ako Rusi prodaju kompletno, a verovatno će tako i da urade. Trebalo bi napraviti nešto drugačije dogovore od prethodnih jer je tada bila drugačija politička situacija, a tada je Rusima gotovo bio poklonjen NIS. Od rafinerije koja je bila u prethodnim tehnološkim uslovima, sada je moderna. Srbija svakako uzima trećinu profita zbog svog udela vlasništva - rekao je Atanacković.

Koji kupac bi mogao da zadovolji Ruse i Amerikance?

Stanić je rekao da tu spada Mol, ali i kompanije iz UAE.

- Obe firme su po volji obe strane jer postoje dobri odnosi aktuelnog predsednika Amerike i Viktora Orbana, a u tom pogledu, Mađarska je bila izuzeta sa sanckijama i kupovinom ruske nafte, pa ako bi Mol kupio, mogla bi da se sprovede ta transakcija ka Rusiji. Mol je jaka kompanija, posluju svuda po regionu. To bi bio vrlo dobar dogovor. UAE su bitni, imaju dobre odnose sa Amerikom i Rusijom, oni su kupovali rusku naftu kada se nije izvozila ka zapadu, pa bi oba ova slučaja odgovarale, a ne bi narušili našu diplomatsku poziciju - rekao je Stanić.

