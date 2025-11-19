Slušaj vest

Posle višemesečne neizvesnosti i niza loših vesti, konačno se nazire rešenje za Naftnu industriju Srbije. Ruski vlasnici su pristali da prodaju svoj deo vlasništva u NIS-u, odnosno svojih 56,15 odsto. Ministarka energetike Dubravka Đedović Handanović kaže da se pregovori prate, ne na dnevnom nivou, već na satnom.

Najvažnije je da rafinerija nastavi sa radom i da što pre obezbedi novi dotok sirove nafte iz Janafa.

O ovoj temi govorili su gosti emisije "Usijanje" Mahmud Bušatlija, savetnik za razvoj i investicije, Veroljub Arsić, ekonomista i narodni poslanik SNS, predsednik Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava i Darko Obradović iz Centra za stratešku analizu.

- Ova vest je ohrabrujuća u smislu da ćemo rešiti problem NIS-a. Mislim da je dobro da se neke stvari još uvek ne iznose u javnost. Prvo moramo da vidimo da li će novi vlasnik biti prihvatljiv američkoj administraciji. Ovo nije državna imovina, već privatna. Ono što je ruska obaveza bila to je da obezbedi energente. Kada smo uspeli da produžimo sankcije prvi put, krenuli smo da kupujemo vreme. Bilo bi mnogo bolje da su Tramp i Putin rešili to na sastanku koji su imali pre narušavanja odnosa između sebe. Mi smo upozoravali da se na vreme rešavaju problemi. U vrlo kratkom roku moramo da rešimo problem većinskog vlasnika. Ja ne mogu da isključim mogućnost da Srbija može takođe da bude vlasnik, ta mogućnost se i razmatrala.

Bušatilja kaže da mi nemamo profesionalni pristup ekonomskim i greopolitičkim problemima:

- Nije važno za nas ko će biti valsnik, mi nemamo uticaj na menadžment, imamo svega 29 % vlasništva. To nam ne daje pravo da imamo bilo kakvog uticaja na upravljanje NIS-om. Sve zavisi od toga kako će se odnositi onaj ko kupi taj paket od 55%. Mol bi bio zgodan za nas, jer ima već aranžmane s Rusima, tako bi mogli da tim kanalima uzimamo naftu, ne iz Rusije. Mi smo samo između 15 i 18% uzimali rusku naftu a ostalu naftu smo uzimali sa bliskog istoka - kaže Bušatlija.

Dodaje i da naša se naša ekonomija zasniva na podizanju kredita, kako bi isti vratili:

- Ne bi bilo dobro za nas da uzmemo NIS. A nisam za to ni da uzmemo većinski paket, mi nemamo ljude koji znaju šta je menadžment složenih preduzeća. Rusi su se izuzetno dobro i profesionalno ponašali prema NIS-u. Kada su ga preuzeli, nakon šest meseci su imali upravni odbor u Sant Peterburgu i preduzeće je pokrilo 350 miliona duga. To preduzeće je godišnje donosilo državi između milijardu i 800 dolara.

Obradović postavlja pitanje zašto se uopšte čekalo da NIS padne pod sankcije pa onda da se problem rešava:

- Trebali smo ranije da razvijemo strategiju za NIS. Nije dobro kada dođete na listu sankcija. Srbija je uprkos rezervama oštećena nedolaženjem stranih direktnih investicija. Imamo dva rešenja: ili da se proda Srbiji ili nekom trećem. Vučić da nije pravio zalihe, ne znam kako bi funkcionisali. Mislim da bi mi trebali da se nametnemo da budemo ti koji će odlučiti o vlasniku NIS-a. Srbija je zemlja koja ima viziju razvoja.

Govoreći o gasnom sektoru, Đedović Handanović je naglasila da je strateški cilj države diversifikacija izvora gasa, zbog čega se grade novi interkonektori sa Severnom Makedonijom i Rumunijom, uz već završenu vezu sa Bugarskom. Navela je da će se time Srbiji omogućiti pregovaranje sa više dobavljača i obezbeđivanje povoljnijih uslova snabdevanja u budućnosti. Bušatlija je naveo da jedino Saudijska Arabija ima veliku kompaniju za eksploataciju nafte i to je jedna od najvećih kompanija na svetu:

- Eksploatacija nafte u Saudijskoj Arabiji je ispod 10 dolara po barelu. Ako bi oni ušli u taj jedan divizion koji se bavi menadžmentom drugih kompanija, onda bi mogli očekivati da i njihovu naftu uzimamo, jer njihov sastav odgovara našoj rafineriji. Tako da bi imali tu prednost da bi relativno dolazili do jeftinije nafte. Američka je suviše laka za našu rafineriju, mislim da jedino možemo odgovarajuću naftu da kupimo na bliskom istoku. To bi bilo relativno dobro rešenje.

Arsić objašnjava da li će nakon proglašavanja kupca američka strana skinuti sankcije Naftnoj industriji Srbije:

- Ruska strana je uputila već zahtev američkoj administraciji da se ukinu sankcije dok traje ovaj proces. Moja pretpostavka je da je američka strana već obaveštena ko je potencijalni vlasnik. Ako ukinu sankcije privremeno, mislim da će davati prilično razumne rokove za primopredaju naftne imovine. Ruska strana uputila je nalog za ukidanje sankcija, što znači da ćemo moći da koristimo kartice koje smo do sada koristili.

