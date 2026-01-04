Slušaj vest

Za one koje život u velikom gradu ne vezuje poslovnim ili porodičnim obavezama, a žele mirniji ambijent i dom okružen prirodom, kuća u selu Kamenica, u opštini Bojnik, može predstavljati zanimljivu opciju.

U ovom selu trenutno je u ponudi kuća površine 154 kvadratna metra, sa pripadajućim placem od 10 ari, po ceni od 25.000 evra. Kupac za taj iznos dobija potpuno nameštenu i legalizovanu nekretninu.

Kako je navedeno u oglasu koji je na portalu Dijaspora online objavio Dragan, reč je o kući koja se nalazi u selu Kamenica, na teritoriji opštine Bojnik kod Leskovca, sa okućnicom od 10 ari i ukupnom stambenom površinom od 154 kvadrata, a prodaje se po ceni od 25.000 evra.

U oglasu se takođe ističe da je plaćanje moguće isključivo u gotovini, kao i da se razmatraju samo ozbiljni kupci.