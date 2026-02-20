Slušaj vest

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prof. dr Dragan Glamočić sastaje se danas sa predstavnicima više od 100 različitih udruženja poljoprivrednika iz svih krajeva naše zemlje. Sastanak je zakazan za 11. 30, ali je uoči današnjeg susreta sa poljoprivrednicima ministar nagovestio da će se razgovarati o za poljoprivrednike izuzetno važnim temama. Na sastanku će biti predstavnici svig grana u srpskom agraru od ratara do stočara.

Uoči sastanka ministar je najavio da će u narednim nedeljama biti uvedena oznaka "100% iz Srbije", kako bi potrošači jasno mogli da prepoznaju domaće proizvode.

- Konačno stupiće na snagu u narednim nedeljama oznaka 100% iz Srbije i novo deklarisanje. O čemu se radi? Potrošač mora da zna šta kupuje. Uvodimo ovu oznaku upravo zbog toga. Ako je proizvod 100 odsto domaći, to mora biti jasno označeno, prepoznatljivo i vidljivo - rekao je Glamočić u Palati Srbija.

Kako je naveo, biće propisana minimalna veličina znaka u bojama zastave Republike Srbije na kome će velikim slovima pisati 100% iz Srbije.

- Za one koji budu to zloupotrebili i stavili da je 100 odsto iz Srbije, a ne budemo našli da je zaista 100 odsto iz Srbije, kazne će biti drakonske. Znači, vlada će doneti posebnu uredbu, plus pravilnik - poručio je Glamočić.

Foto: Tijana Majkić

Priprema se novi pravilnik o deklarisanju poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, kojim će poreklo svake namirnice morati da bude jasno i nedvosmisleno označeno.

Kako je rečeno uoči sastanka ministarstvo pokreće i sistemsko uređivanje odnosa između proizvođača i otkupljivača i biće uvedeni obavezni pisani ugovori pre isporuke poljoprivrednih proizvoda, sa precizno definisanim uslovima, rokovima plaćanja i mehanizmom formiranja cene. Za nepoštovanje ugovornih obaveza predviđene su značajne novčane kazne.

Podsećamo, ministar Glamočić je poslednjih dana intenzivirao sastanke sa poljoprivrednicima. Juče je u Arilju razgovarao sa predstavnicima Udruženja "Vilamet“ i proizvođačima maline iz Arilja. U otvorenom razgovoru ministar Glamočić istakao je da država razume koliko veliki značaj malinarstvo ima za izvoz, prihode poljoprivrednih gazdinstava i za razvoj sela u Srbiji.

- Želim jasno da poručim – poljoprivrednicima ćemo izaći u susret konkretnim merama. Uspostavićemo jasan sistem deklarisanja porekla, tako da će domaća malina biti nedvosmisleno označena kao proizvod iz Srbije i jasno razdvojena od eventualne uvozne robe. Srbija je prepoznatljiva u svetu po kvalitetu svoje maline i taj ugled mora biti zaštićen - poručio je ministar Glamočić.