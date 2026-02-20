Slušaj vest

Radi se o kompaniji koja je bila organizator nedavno održane ceremonije otvaranja Zimskih olimpijskih igara u Milanu, a koja je odgovorna i za program ceremonije otvaranja Svetskog prvenstva u fudbalu koje će ove godine biti održano u SAD i Meksiku.

Ova kompanija je organizovala ceremoniju otvaranja Svetskog prvenstva u fudbalu u Dohi 2022. godine, kao i 16 olimpijskih i paraolimpijskih ceremonija, među kojima su Olimpijske igre u Rio de Žaneiru 2016, ZOI u Sočiju 2014. i druge. Takođe je bila angažovana za organizaciju više ceremonija otvaranja finala UEFA Lige šampiona, ali i velike koncertne spektakle za bendove kao što su Simple Minds, Pink Floyd, U2 i drugi.

Vrednost ugovora koji je dodeljen kompaniji Balich Wonder Studio iznosi 2.323.514.160 dinara, odnosno oko 19.775.000 evra.

- Zadovoljan sam jer smo dobili globalno prepoznatljivu kompaniju koja će umeti da predstavi svetu kreativni identitet Srbije. Ovo je jedan od najvažnijih sadržaja Ekspa kojem je prethodila komplikovana procedura nabavke jer se radi o složenim kriterijumima koje su ponuđači morali da ispune - rekao je Danilo Jerinić, direktor Expo 2027.

On je dodao da je ceremonija otvaranja i zatvaranja Expo izložbe u Osaki 2025. koštala približno 30 miliona evra, a u Dubaiju 2020. znatno više, između 40 i 50 miliona evra.

Na javnu nabavku za uslugu organizovanja i izvođenja ceremonije otvaranja i zatvaranja EXPO 2027 Beograd prijavile su se ukupno četiri kompanije.

