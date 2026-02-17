Slušaj vest

Za nešto manje od dve godine, Beograd će postati mesto u koje su uprte oči celog sveta. Specijalizovana izložba Ekspo 2027 biće događaj bez presedana u istoriji Srbije, prilika da prikažemo na više načina moderna, inovativna i samouverena rešenja iz raznih oblasti, koja idu u korak sa svetom. Više od 130 zemalja i milioni posetilaca dolaze u Srbiju, donoseći sa sobom ideje, inovacije, investicije i energiju globalne zajednice.

Tokom tri meseca, od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine, Beograd će biti svetska pozornica uz moto "Igraj za čovečanstvo". Očekuje se više od četiri miliona posetilaca, što višestruko premašuje sve dosadašnje događaje u regionu. Srbija već pokazuje da ume da inspiriše svet.

Najbolja potvrda da je Srbija spremna da zablista na svetskoj sceni stigla je iz Japana. Na Svetskoj izložbi "EXPO 2025" Osaka, nacionalni paviljon Srbije "Plutajuća šuma" obišlo je više od milion posetilaca pre zvaničnog zatvaranja. Srbija se svrstala među najposećenije paviljone, osvojivši srebrnu medalju za razvoj teme u kategoriji samostalno izgrađenih paviljona veličine do 1.500 metara kvadratnih.

1/5 Vidi galeriju Vučić pokazao kako izgleda Ekspo 2027. gradilište Foto: Printskrin Pink TV

Generalni sekretar BIE Dimitri Kerkentzes naglasio je značaj kontinuiteta:

- Ovde, na Jumešimi, više od 150 zemalja predstavilo je najbolje od sebe u inspirativnim paviljonima... Posle Osake, radujemo se Specijalizovanom Ekspu 2027 u Beogradu, Hortikulturnom Ekspu 2027 u Jokohami i Svetskom Ekspu 2030 u Rijadu.

Direktor kompanije EXPO 2027 d.o.o. Beograd, Danilo Jerinić, istakao je da iskustva iz Japana već služe kao temelj za Beograd:

- Milion posetilaca nije samo broj, to je potvrda da je Srbija uspela da ostavi trag u jednom od najkonkurentnijih svetskih okruženja... Ekspo u Beogradu neće biti samo izložba, to će biti prostor susreta ideja, tehnologije i humanosti.

Pruge, bulevari i saobraćaj

Pripreme za Ekspo već sada prikazuju početak moderne infrastrukture. Jedan od najambicioznijih elemenata je proširenje saobraćajne mreže oko Ekspo zone:

Novi bulevari: Četiri nova bulevara zablistaće prestonicom. Glavni bulevar, radnog naziva "Nova 4", povezivaće zonu od reke Save do moto-puta, sa projektovanim prolazom ispod nadvožnjaka buduće železnice.

Foto: screenshot YT/vlad089dronpro

Železnička veza: Ključna za povezivanje centra i aerodroma. Gradi se dvokolosečna, elektrifikovana pruga od Zemun polja do Surčina dužine oko 18,5 km, projektovana za brzine do 120 km/h. Na trasi će se nalaziti stanica Nacionalni stadion i stajališta Aerodrom, Singidunum i Surčin.

Servisne saobraćajnice: Od Bloka 45 do Ekspo kompleksa gradi se servisna saobraćajnica dužine oko 6 km, namenjena pešačkom i biciklističkom saobraćaju, čime se izoluje krupni drumski saobraćaj od lokalnog.

Savsko priobalje i rečni saobraćaj

Radovi na uređenju priobalja od Ušća do Brankovog mosta pretvaraju tu zonu u funkcionalno međunarodno pristanište. Cilj je da Savsko priobalje postane prijemna tačka za kruzere.

Projekat obuhvata čišćenje deonice duge 1.600 metara i izgradnju četiri moderna pristana. Rečni saobraćaj je prepoznat kao važna alternativa, s obzirom na procene da će kruzeri moći dnevno da iskrcavaju preko 5.000 turista. Dodatno, planirano je uređenje Starog železničkog mosta (peskarenje, zaštita konstrukcije i popločavanje) koji će biti otvoren za bicikliste i rekreativce.

1/5 Vidi galeriju EXPO gradilište u Surčinu Foto: Nemanja Nikolić

Stambeni kompleks i prateći sadržaji

Kako je za Kurir rekao Boris Bjelica, v. d. direktora Građevinska direkcija Srbije, radovi se odvijaju planiranom dinamikom i u skladu sa ugovorenim rokovima.

- Spoljna konstrukcija stanova je završena, do kraja godine će biti postavljena spoljna stolarija, pa će unutra moći da se rade zanatski radovi, ali za to morate malo i da zagrejete unutrašnji prostor. Rok za izgradnju stanova je leto 2026 - kazao je Bjelica.

Osim Nacionalnog stadiona, kompleks obuhvata i budući sajam sa izložbenim halama, objekte namenjene potrebama same izložbe, stambeni deo, kao i hotel kategorije četiri zvezdice.

Nacionalni stadion: Centralni simbol izložbe

U okviru Ekspo kompleksa gradi se Nacionalni stadion, objekat visine približno 50 metara sa kapacitetom od 52.000 mesta. Arhitektura stadiona prepoznatljiva je po „tri zelena prstena“ ukupne površine od oko 5.000 kvadrata. Stadion je kategorizovan za najveće fudbalske događaje, uključujući potencijalno finale Lige Evrope. U ovoj zoni se razvija i "Ekspo selo", kompleks sajamskih prostora i hotela sa četiri zvezdice.

Foto: Kurir

Akvarijum i Prirodnjački muzej

U parku Ušće u planu su dva velika projekta koji će unaprediti naučnu i turističku ponudu:

1. Prvi takav objekat na Balkanu, na površini od oko jednog hektara, sa staklenim tunelima i krovnom baštom.

2. Prirodnjački muzej: Prva namenska zgrada u istoriji muzeja dugoj 130 godina, na površini od 1,8 hektara.

Akvarijum će imati više celina, jedan sa slatkovodnom vodom i životinjskim svetom Dunava, preko delte sa značajnim biodiverzitetom, Crnog mora, Sredozemlja pa sve do okeana, sa velikim primerima riba, uključujući ajkule. Po ugledu na slične akvarujume širom sveta i ovaj u Beogradu imaće poseban stakleni tuneli kroz koji će plivati ribe i ajkule, tako da će posetioci imati utisak da plivaju u vodi zajedno sa njima. Prirodnjački muzej i Akvarijum predstavljaju značajno proširenje turističke ponude srpske prestonice namenjene kako građanima, tako i turistima.

Posebna pažnja posvećena je ekologiji. Planovi naglašavaju maksimalno očuvanje postojećeg drveća u parku Ušće, uz sadnju višestruko više novih stabala i uvođenje naprednih sistema za navodnjavanje.

Logistika i usluge za posetioce

Za prevoz unutar same zone Ekspa nabavlja se devet specijalizovanih vozila dužine 25 metara sa dve harmonike. Ova vozila će povezivati železničke i sajamske tačke u učestalim relacijama. Prošireni kapaciteti aerodroma, glavne autobuske i železničke stanice omogućiće "kapacitetni prijem" ogromnog broja ljudi.

1/7 Vidi galeriju Objavljene slike koje prikazuju izgled jednog od najvećih projekata u Srbiji Foto: EXPO 2027

Nasleđe koje ostaje: Grad budućnosti

Istinski značaj Ekspa meri se onim što ostaje nakon što se svetla ugase. Beograd će dobiti:

Multifunkcionalni kvart: Prostor Ekspa pretvoriće se u pametni urbani park-kompleks sa kongresnim, kulturnim i poslovnim sadržajima.

Ekonomski podsticaj: Ulaganja će doneti hiljade radnih mesta i pokrenuti građevinsku, IT i energetsku industriju.

Novi identitet: Beograd se pozicionira kao regionalni centar za međunarodne konferencije i kao zelena, digitalna i pametna prestonica.

Kao što je Danilo Jerinić istakao:

- Srbija je spremna da ugosti milione posetilaca, ali i da pokaže ono najvrednije što poseduje, svoj stvaralački duh i veru da zajedno možemo da oblikujemo budućnost.

Srbija 2027. godine stupa u društvo zemalja koje su imale hrabrost i viziju. Ovo je trenutak kada Beograd postaje svetska pozornica, a rezultati ovih radova transformisaće prestonicu za generacije koje dolaze.