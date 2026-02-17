Slušaj vest

Reč je o mogućoj zabrani prodaje alkohola u prodavnicama u večernjim satima, koja se uvodi kako bi se smanjili incidenti, buka i narušavanje javnog reda tokom turističke sezone.

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta najavio je da će iskoristiti zakonske izmene kako bi ograničio prodaju alkohola u trgovinama nakon 20 časova. Kako je objasnio, cilj je "podizanje kvaliteta turizma" i eliminisanje scena noćnih tuča, galame i vandalizma u starom jezgru grada.

Tokom prošle godine izdato je oko 800 kazni od po 300 evra zbog nedoličnog ponašanja pod uticajem alkohola, ali stanovnici istorijskog centra nisu uvereni da će zabrana u potpunosti rešiti problem, jer se, kako kažu, incidenti i dalje dešavaju svake sezone, piše portal Net.hr.

I drugi gradovi razmatraju zabranu

Novalja planira sličnu meru u starom gradskom jezgru, dok poznata destinacija za žurke Zrće za sada ostaje bez ograničenja. Istim putem želi da krene i Makarska, gde lokalne vlasti ističu da problem prave prodavnice koje rade celu noć i prodaju alkohol "za poneti".

Foto: Damir Dervišagić

Mogućnost uvođenja restrikcija razmatra i Rijeka, gde gradske vlasti navode da će odluku doneti nakon usvajanja zakonskih izmena.

Šta predviđaju izmene zakona

Prema najavljenim izmenama Zakona o trgovini, lokalne samouprave bi dobile pravo da same odluče da li će ograničiti prodaju alkohola u periodu od 20 časova uveče do 6 ujutru. Odluka bi se donosila na nivou gradskih skupština, u zavisnosti od procene o zaštiti javnog reda, zdravlja mladih i očuvanja životne sredine.

To znači da bi pravila mogla da se razlikuju od grada do grada – što je važno za turiste iz Srbije koji letuju na različitim destinacijama duž Jadrana.

Slične mere već postoje širom Evrope

Ovakva ograničenja nisu novost u Evropi. Na primer, noćna prodaja alkohola već je zabranjena u Škotskoj, Norveškoj i Finskoj, dok u Poljskoj odluku donose lokalne vlasti. Delimične zabrane postoje i u Francuskoj, tačnije, u pojedinim delovima Pariza i u Portugalu, gde je takvu meru uveo Porto.

Foto: Profimedia

U Španiji se protiv "razuzdanog turizma" bore i poznata letovališta Majorka i Ibica, dok su slična pravila uvedena i na Malti. Ograničenja postoje i u delovima Slovenije, u Budimpešti, a u Grčkoj odluke takođe zavise od lokalnih vlasti.

Trgovci protiv, ugostitelji za

Predstavnici trgovaca upozoravaju da bi zabrana dodatno pogodila njihovo poslovanje, navodeći da su sektor već opteretile druge regulative. Sa druge strane, deo ugostitelja podržava meru, tvrdeći da bi se tako smanjilo opijanje na ulicama i premeštanje problema iz prodavnica u javni prostor.

Šta to znači za turiste iz Srbije

Ukoliko gradovi na hrvatskom primorju zaista uvedu ova ograničenja, turisti – uključujući veliki broj gostiju iz Srbije – više neće moći da kupuju alkohol u prodavnicama kasno uveče, već samo u ugostiteljskim objektima ili u dozvoljenom vremenskom periodu.

Inače, zabrana prodaje alkhola u večernjim satima jedno vreme je bila na snazi i u Beogradu, što je dovelo do masovnih protesta, a poznati hip-hop sastav Bed Copy opevao je čitavu situaciju u pesmi "Posle 10 pivo".