U Srbiju u poslednje vreme sve češće stižu novi načini brze gradnje koji su ujedno i jeftiniji jer kuća nikne očas posla pa nema mnogo muke s pronalaženjem radnika, njihovim beskonačnim boravkom na gradilištu, visokim dnevnicama, skupom mašinerijom...

Iako su naši ljudi i dalje vrlo podozrivi i većina smatra da je kuća samo ona od betona, blokova i cigle, u svetu se ovaj način koristi već decenijama jer je brz i kudikamo jeftiniji. Pošto je u osnovi svega drvo, smatra se ne samo eko-održivim nego i zdravim stanovanjem.

Naime, reč je o tzv. SIP ili sendvič panelima čija je glavna prednost to što su prefabrikovani odnosno unapred napravljeni u fabrici, tačno u milimetar, gde se svaki zid odnosno deo precizno obeležava tako da se na gradilištu sklapa brzo i lako, bez iznenađenja, za samo par dana.

Paneli se izrađuju u zatvorenom, bez vlage, kiše, blata, vetra, debelog minusa i svih muka koje nosi gradnja na otvorenom gde su vremenski uslovi često nepredvidivi i teški, i što je najgore često odlažu gradnju čak i danima kad je nemoguće raditi, što naravno košta.

Reč je o presovanim zidnim panelima od iverice u čijoj je unutrašnjosti izolacija koja može biti stiropor, kamena vuna pa čak i ovčija vuna što se sve češće koristi u inostranstvu da se ne bi bacala. Ovčija vuna se pokazala kao sjajan i jeftin izolator a neophodno je da se posle šišanja prvo dobro opere i mašinski rasprede i iščešlja.

Kako je vikendaš sam sklopio svoju kuću u Turiji za 2 dana

- Zid po zid, papir po papir i sklopio sam je sam! I uštedeo sam 1.400 evra sklapajući je sam, za te pare postavio sam komplet krov, PVC prozore, sigurnosna vrata a deo para je otišao i na dobar deo fasade, opisuje on kako je to izgledalo po sistemu "uradi sam" za koji se upravo on odlučio i za koji je dobio precizna uputstva za rad. Sve su to mogli da mu završe i majstori ali gledao je kako da uštedi.

Reč je o vikendici od 24 kvadrata za koju se odlučio posle mnogo vaganja i upoređivanja cena, a u igri su bile i ove opcije - stambeni kontejneri i kompletna drvena.

Od druge opcije brzo je odustao a kod kontejnera nije mu se, veli, svidelo kako to od spolja izgleda ali ni to što si ograničen određenim dimenzijama i kvadraturom.

Odlučio se za panele, sistem gradnje za koji dotad nije čuo, jer je dobio kuću klasičnog izgleda koju je sklopio sam, uz pomoć još tri drugara, za samo dva puna dana.

- Gledao sam sve i svašta. Prvo, one montažne kontejnere ali nije mi se svideo izgled ni to što si ograničen dimenzijama i kvadraturom. Ovo jeste vikendica, ali sam hteo da se osećam prijatno u njoj. Hteo sam i kompletno drvenu ali ni to mi nije odgovaralo, a ovo - odmah izolacija, zidovi, laka montaža... Više posla u odnosu na kontejnere, a lepše, kaže on.

- Radio sam i na 40 stepeni a kad smo stavili krov, vrata i prozore, velika razlika između temperature spolja i unutra, pa sam ulazio da se rashladim.

- Prvi put sam video SIP panele, prvi put imao dodira s njima i prvi put radio, sklapao ih... Veoma je jednostavno, šema, nacrt, ploče su označene bukvalno kao lego kocke, sklapate, vrlo jednostavno... Sad pravimo i fasadu, odlučio sam se za 50mm... Nije bilo komplikovano, a ko ima bilo kakav zanat u rukama, bez problema... Imam znanja u rukama, i fasadu i zidanje i betoniranje...

- Za 24 kvadrata dosta je jedna klima leti da hladi a zimi da greje...

Kuća u Srbiji podignuta za 5 dana

