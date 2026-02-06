Slušaj vest

Trend stanovanja u malim i što jeftinijim kućama koje vlasnika neće baciti u kredite, hipoteke i dugove do guše, koje će otplaćivati dok ne umre, već godinama unazad je hit u svetu za koji se mnogi odlučuju, posebno oni koji tek počinju samostalan život ili oni koji su izveli decu na put pa im veliki prostor i brojne sobe više nisu potrebne.  

Velike porodične kuće ili ostavljaju deci i unucima a sele se u manje ili ih prodaju i kupuju novo, male kvadrature, s modernom opremom u kojem su komunalije zanemarljive, nema rada i popravki, a čišćenje cele kuće obavlja se za najviše sat-dva.

Kućica od 21 kvadrat u koju je stalo sve Foto: Youtube Printscreen, Woodnest

Reč je ne samo o uštedi u novcu nego i vremenu a najpre u računima koji oslobađaju kapital s kojim može mnogo bolje da se živi nego dotad kada je gro novca odlazio na održavanje velike i skupe kuće koja je zvrjala prazna. Putovanja, bolji auto, restorani, druženja...

Ne propustiteNekretnineJELENA POKAZALA KAKO JE SREDILA SAMAČKI STAN OD 16 KVADRATA IZ VREMENA JUGOSLAVIJE! Arhitekta Mira u njega spakovala sve! (VIDEO)
screenshot-20240716-104125.jpg
NekretnineKUĆU S POGLEDOM U BEOGRADU PRODAJE ZA 17.000€! Prizemlje, sprat, kupatilo! Plus hektar s voćnjakom i šumom i to u ovom naselju! Gore sprat, letnja kujna pride
Screenshot 2025-10-06 144251.png

Upravo je zbog toga nacrt kućice od samo 21 kvadrat - 3x7 metara, zaintrigirao toliko ljudi, njih čak 5,5 miliona širom sveta!

Screenshot 2026-02-05 134739.png
Foto: Youtube Printscreen, Woodnest

Na snimku se vidi ne samo kako kućica izgleda spolja i unutra, nego i kako je opremljena i šta je sve stalo u 21 kvadratni metar, površinu koja nudi sve - komplet kuhinju i kupatilo, posebnu spavaću sobu, prostor za skladištenje, plus tu je i nacrt na kojem se vidi koliko je prostora otišlo na koju prostoriju. 

Screenshot 2026-02-05 134643.png
Foto: Youtube Printscreen, Woodnest

Tvorci ovog nacrta su u opisu videa naveli da je izazov bio veliki jer je kvadratura sićušna ali da smatraju da je ovo najbolje rešenje za taj prostor, posebno kad je reč o malom gradskom i uskom placu.

Ukupna površina: 21 kvadrat, 3x7 metara

1. Dnevna i kuhinja - 2 u 1 da se maksimalno iskoristi prostor i smesti što više ljudi

Kuhinja je "linijska" i ima sve od aparata normalne veličine.

U dnevnom boravku su kauč, koji može biti i na rasklapanje za gosta, zatim barski pult sa 3 stolice i stočić koji može da se rasklopi i poveća.

Screenshot 2026-02-05 134512.png
Foto: Youtube Printscreen, Woodnest

2. Kupatilo (1,2 x 2,1 metar)

Tuš kabina sa staklom, toalet i manji lavabo, plus klizna vrata koja štede prostor.

Screenshot 2026-02-05 134540.png
Foto: Youtube Printscreen, Woodnest

3. Spavaća soba (2,8 x 2,4 metra)

Plakar za garderobu dug 2,4 metra, bračni krevet i 2 noćne komode.

Screenshot 2026-02-05 134624.png
Foto: Youtube Printscreen, Woodnest

Ne propustiteDruštvo6 MILIONA NETREMICE GLEDALO KAKO JE SVE SMESTILA U 23 KVADRATA Mega garderober, spavaću, dnevnu, kuhinju i kupatilo! I predsoblje!
stancic.jpg
NekretnineANJA I STRAHINJA SE S BLIZANCIMA SKUĆILI U AUTOBUSU: Prvo živeli u "lubeničaru" pa od FAP-a starog 40 godina napravili čudo! VIDEO
collage.jpg

 Kad je reč o dodatnom prostoru za stvari, uvek je moguće dodati i police iznad kreveta, u kuhinji i kupatilu.

Kurir.rs/Youtube Woodnest 

Ne propustiteNekretnineKUĆICU U CVEĆU SA 18 ARI PLACA PEĐA DAJE ZA 14.000€! Na sat od Beograda, puna cigla, struja, bunar, novo kupatilo, plus pogled na planinu! A onda je krenuo rat!
Screenshot 2025-11-10 140247.jpg
NekretnineMAJSTOR I DOMAĆICA, PODSTANARI IZ BANJALUKE, KUPILI ZAPUŠTENU KUĆU! A sad je neprepoznatljiva! Sve sami radili, pogledajte kako izgleda posle 12 meseci (VIDEO)
Screenshot 2025-11-26 084001.png
DruštvoNadežda prodaje kuću u Sremu za samo 4.000€! Kuća uknjižena, ima 62 kvadrata! Šansa za novi život po bagatelnoj ceni!
Prodaje se kuća u selu Ilinci
SrbijaOVO JE MILENKO, SRBIN KOJI POKLANJA PLACEVE POTPUNIM NEZNANCIMA Kad mu je sinula ideja, mnogi pomislili - Ih, što ovaj laže! Nemanja verovao i niče mu kuća FOTO
selo Dubrava tromeđa
NekretnineKAKO SU SE NIKOLIĆI S DVOJE DECE SKUĆILI ZA 10.000 €! Uzeli se 2021, živeli ko podstanari a onda je naišla prilika života! Svi hoće da vide kuću za te pare
agromedia.jpg