5,5 MILIONA LJUDI GLEDALO U NEVERICI KAKO JE SVE STALO U 21 KVADRAT! Kućica iz snova za dvoje, a ima sve - čak i posebnu spavaću sobu (VIDEO)
Trend stanovanja u malim i što jeftinijim kućama koje vlasnika neće baciti u kredite, hipoteke i dugove do guše, koje će otplaćivati dok ne umre, već godinama unazad je hit u svetu za koji se mnogi odlučuju, posebno oni koji tek počinju samostalan život ili oni koji su izveli decu na put pa im veliki prostor i brojne sobe više nisu potrebne.
Velike porodične kuće ili ostavljaju deci i unucima a sele se u manje ili ih prodaju i kupuju novo, male kvadrature, s modernom opremom u kojem su komunalije zanemarljive, nema rada i popravki, a čišćenje cele kuće obavlja se za najviše sat-dva.
Reč je ne samo o uštedi u novcu nego i vremenu a najpre u računima koji oslobađaju kapital s kojim može mnogo bolje da se živi nego dotad kada je gro novca odlazio na održavanje velike i skupe kuće koja je zvrjala prazna. Putovanja, bolji auto, restorani, druženja...
Upravo je zbog toga nacrt kućice od samo 21 kvadrat - 3x7 metara, zaintrigirao toliko ljudi, njih čak 5,5 miliona širom sveta!
Na snimku se vidi ne samo kako kućica izgleda spolja i unutra, nego i kako je opremljena i šta je sve stalo u 21 kvadratni metar, površinu koja nudi sve - komplet kuhinju i kupatilo, posebnu spavaću sobu, prostor za skladištenje, plus tu je i nacrt na kojem se vidi koliko je prostora otišlo na koju prostoriju.
Tvorci ovog nacrta su u opisu videa naveli da je izazov bio veliki jer je kvadratura sićušna ali da smatraju da je ovo najbolje rešenje za taj prostor, posebno kad je reč o malom gradskom i uskom placu.
Ukupna površina: 21 kvadrat, 3x7 metara
1. Dnevna i kuhinja - 2 u 1 da se maksimalno iskoristi prostor i smesti što više ljudi
Kuhinja je "linijska" i ima sve od aparata normalne veličine.
U dnevnom boravku su kauč, koji može biti i na rasklapanje za gosta, zatim barski pult sa 3 stolice i stočić koji može da se rasklopi i poveća.
2. Kupatilo (1,2 x 2,1 metar)
Tuš kabina sa staklom, toalet i manji lavabo, plus klizna vrata koja štede prostor.
3. Spavaća soba (2,8 x 2,4 metra)
Plakar za garderobu dug 2,4 metra, bračni krevet i 2 noćne komode.
Kad je reč o dodatnom prostoru za stvari, uvek je moguće dodati i police iznad kreveta, u kuhinji i kupatilu.
