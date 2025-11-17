Slušaj vest

Naime, na društvenoj mreži Fejsbuk, objavljene su fotografije vikendice iz šabačkog kraja koja se nalazi podno planine Cer, mesta gde je srpska vojska vojevala slavne bitke u Velikom ratu.

Na slikama se vidi kući s pogledom na planinu, okružena zelenilom, na 18 ari placa, a u FB objavi piše ovako:

"Prodaje se vikendica na obrocima Cera (Pocerski Metković), potpuno renovirana. Plac je 18 ari, mogućnost podele na 2. Ima prelep pogled na planinu Cer, a sa druge strane na Šabac. Građena punom ciglom, upravo završena izolacija.

Na placu je bunar, u ulici tucanik. Struja je trenutno isključena jer niko tu ne živi 7-8 god. Postavljena je nova stolarija, podovi, laminat, novo kupatilo - završni radovi u toku.

Kupac dobija nov agregat od 4 kw i po želji kupca - ili priključak za struju ili solarni sistem. Cena sa završenim radovima 17.000 ili 14.000, trenutno kako je na slikama", objavio je jedan Peđa, mada, kada je reč o ceni, u odgovorima je pisalo da je cena 14.000 evra.

On je u jednom od odgovora dao i sledeće detalje:

"Ograđen plac naravno, komšije odlične i sa leve i desne strane, dve trećine placa su na blagoj kosini a jedan deo ravan, Vikendica je otprilike 6x6, bez terasa, ima predsoblje, levo mala soba meni služi kao ostava, desno kupatilo, pravo je trpezarija kuhinja koje su spojene sa dnevnom sobom, poz"

1/5 Vidi galeriju Vikendica podno Cera za 14.000 evra Foto: Facebook Printscreen

Mnogi su se odmah zainteresovali jer je cena dobra pošto samo plac ima 18 ari, plus kućica na njemu. S druge strane, nalazi se na sat i nešto od Beograda, a do Šapca se sad novim putem stiže očas posla!

Priroda je veličanstvena, pogled na planinu, a u dvorištu bunar. Struju ima, a kupac može i da bira - ili da ga priključe ili da dobije solarne ploče.

Međutim, ne bi Srbija bila Srbija da nema kibicera koji nikad ništa ne kupuju nego samo onako gledaju i usput vređaju. Svaka roba ima svoga kupca, što važi i za cenu, pa ako ti ne odgovara ti kreni dalje.

Međutim, ni u ovom slučaju nije bilo tako. Dok su jedni hvalili ponudu i tražili broj telefona, od onih drugih pljuštale su sledeće uvrede:

- Ko ti da za sve to više od 6000, pokloni mu se

- 4500 evra od mene dobiješ...

- 4000 evra je maksimum što bi ti NORMALAN čovek dao

- Da mi daš besplatno, ne bi je uzeo...

Drugi su ga pak ohrabrivali da na ovakve reči ne reaguje...

- Ovi što nude ..po 5 ili 6000 evra ..ti očigledno nikad ništa nisu napravili niti znaju cene

- Cena je više nego dobra za ovaj objekat, ljudi koji se cenkaju nemaju pojma šta pišu ili kolko su nekretine otišle gore

- Cenite svoje, kućica je super Ovi što pišu da im poklonite, ako može, za njih dupla cena. Ne dajte za džabe, bolje za džabe da stoji.