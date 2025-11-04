Slušaj vest

Na jednoj od popularnih Fejsbuk stranica na kojima ljudi nude svoje kuće na prodaju, pojavila se i tip-top sređena porodična kuća sa tri velike sobe - dnevnom i dve spavaće, kuhinjom i kupatilom u ravnom Sremu, u Moroviću, mestu koje ima sve - i osnovnu školu i ambulantu, poštu, apoteku...

Štaviše reč je o selu na dve reke, a sama kuća udaljena je samo 100 metara od jedne. Raj za vikendaše, ribolovce ali i penzionere koji bi želeli da pobegnu iz gradske gužve u svoj mir.

130 kvadrata kuće na 2 reke i s centralnim grejanjem prodaju po šok-ceni Foto: Facebook Printscreen, Hitna prodaja - nekretnine Srbije

Kad je reč o samoj kući, navodi se da ima 132 kvadrata, da je na placu od 7 ari, sa dnevnom i dve spavaće sobe, kupatilom, kuhinjom sa špajzom i verandom plus letnja kuhinja, pomoćne prostorije, objekti za tov, garaža, pušnica.

Neobično za kuće u manjim mestima, ali ima i centralno grejanje, plus prodaje se sa svim stvarima pa novi vlasnik za prvu pomoć ima sve, a vremenom posle može da menja po volji i ukusu. 

Ono što je mnoge iznenadilo jeste cena - 38.500 evra.

Morović je naselje u Vojvodini, odnosno Srbiji koje administrativno pripada opštini Šid u Sremskom okrugu. Prema popisu iz 2002. bilo je 2.164 stanovnika.

Morović je izgrađen na obalama reka Bosut i Studva, koje premošćuje sa četiri mosta. U centru sela, Studva se uliva u Bosut, a na samom ušću je uzvišenje gde se nalaze ostaci grada-utvrđenja, koje je tu podignuto još u vreme Rimljana.

Kurir.rs/Facebook Hitna prodaja - nekretnine Srbije

